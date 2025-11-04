HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
Mundo

Francia investigará a Shein y otras plataformas de comercio tras el escándalo de muñecas sexuales

Shein, AliExpress, Temu y Wish serán investigadas en Francia tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia de menores, un caso que ha conmocionado al país.

Varias personas protestaron frente a la tienda BHV, donde Shein abrirá su primera tienda física, tras la venta de polémicas muñecas.
Varias personas protestaron frente a la tienda BHV, donde Shein abrirá su primera tienda física, tras la venta de polémicas muñecas. | Foto: AFP

La Fiscalía de París, en Francia, anunció que iniciará una investigación contra cuatro gigantes del comercio electrónico por haber puesto a la venta muñecas sexuales, algunas con apariencia infantil, un caso que ha escandalizado al país.

El objetivo es detectar la difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores en Shein, AliExpress, Temu y Wish, indicó la fiscalía, que encargó la investigación a la Oficina de Protección de Menores (OFMIN).

Plataformas están dispuestas a colaborar con la justicia

En el caso de Shein y AliExpress, plataformas asiáticas que pusieron en venta muñecas sexuales de apariencia infantil, las investigaciones también buscarán si hubo difusión de la imagen o representación de un menor con carácter pornográfico.

La fiscalía fue alertada por la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) que halló contenidos sexuales accesibles a menores, así como la venta de objetos sexuales con apariencia infantil.

Temu, por su parte, afirmó que la notificación de la DGCCRF no se refiere en absoluto a la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil en su plataforma. AliExpress aseguró que los anuncios han sido retirados.

Shein anunció haber borrado la totalidad de los anuncios y materiales asociados a las muñecas sexuales y haber desindexado temporalmente su categoría productos para adultos.

"Colaboraremos al 100% con la justicia", afirmó el portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, en declaraciones a RMC, y aseguró que la compañía está dispuesta a facilitar los nombres de los compradores de las muñecas.

Shein bajo amenaza de prohibición

Varios políticos se han pronunciado sobre el caso y el ministro de Economía, Roland Lescure, dijo que si estos comportamientos se repiten pedirá la prohibición del acceso de Shein al mercado francés.

Los responsables de esta plataforma tendrán que comparecer dentro de dos semanas en la Asamblea Nacional ante una comisión de control de productos importados.

"Ya basta, no son objetos como los demás", dijo la responsable de protección de la infancia del gobierno, Sarah El-Haïry, en referencia a las muñecas con apariencia infantil.

"Son objetos pedocriminales con los que desgraciadamente los depredadores se entrenan, a veces antes de cometer a abusos contra niños", afirmó en declaraciones a la cadena BFM.

Arnaud Gallais, fundador de la organización de protección de la infancia Mouv'Enfant, recordó que un médico recientemente condenado a 20 años de prisión por violaciones y agresiones sexuales a menores tenía en su casa estas muñecas.

Shein ha conquistado el mercado mundial gracias principalmente a su ropa a bajo precio. Está presente en Francia desde 2015 y pronto abrirá su primera tienda física permanente en París, dentro de BHV, un histórico gran almacén.

El propietario de BHV, Frédéric Merlin, que calificó de "indecente" e "inaceptable" la venta de las muñecas, defendió su colaboración con Shein y explicó que en la tienda física solo se venderán artículos diseñados y producidos para su marca.

