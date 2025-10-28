HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores     
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Trump promete que en caso de una guerra haría de todo para defender a Estados Unidos: "Lo vamos a ganar”

Durante su visita a Japón, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos no escatimará esfuerzos en la defensa y firmeza en la seguridad nacional.

Donald Trump prometió defender a Estados Unidos "de la manera que sea necesaria".
Donald Trump prometió defender a Estados Unidos "de la manera que sea necesaria". | AFP

Durante su visita a Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje contundente sobre la política de defensa de su país. Aseguró que Washington está dispuesto a hacer todo lo necesario para garantizar su seguridad nacional y la protección de sus ciudadanos.

"A la hora de defender Estados Unidos, ya no somos políticamente correctos. Vamos a defender a nuestro país de la manera que sea necesaria", expresó el mandatario durante un discurso ante militares en la base estadounidense de Yokosuka, en el país asiático.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Donald Trump descarta postularse a la vicepresidencia en 2028 para permanecer en la Casa Blanca

"Si estamos en guerra, la vamos a ganar"

Con la intensión de transmitir una imagen de determinación absoluta, Trump afirmó que, si el país llegara a participar a algún conflicto, la victoria estaría asegurada y sería lograda con una intensidad y eficacia sin precedentes a través del uso de la fuerza.

"Si estamos en guerra, la vamos a ganar. Vamos a ganarla como nadie lo ha hecho antes. Iríamos y bombardearíamos países", añadió.

Lula anuncia negociaciones "inmediatas" tras reunión con Donald Trump sobre aranceles de EE. UU. a Brasil

Trump realizaría ataques terrestres contra el narcotráfico en Sudamérica

Donald Trump informará al Congreso la posible expansión de las operaciones militares en Venezuela y Colombia. Así lo reveló el senador Lindsey Graham. En declaraciones a CBS News, el legislador estadounidense señaló que no se descartan ataques por tierra en territorio venezolano y que incluso es “una posibilidad real”. 

"Yo respaldo esa medida, aunque considero que el presidente Trump ya cuenta con toda la autoridad necesaria para llevarla a cabo”, señaló Graham, quien además dijo creer que el objetivo final "es asegurarse de que Venezuela y Colombia no puedan utilizarse para envenenar a Estados Unidos".

Asimismo, según el mandatario republicano, su administración ha reconocido a los cárteles como la amenaza a la seguridad nacional que realmente representan. Al día de hoy, Washington lleva a cabo operaciones y bombardeos en aguas cercanas a Venezuela, argumentando, aún sin presentar pruebas, que su objetivo es combatir al narcotráfico.

Estados Unidos anuncia el despliege de portaaviones más letal en América Latina para combatir el narcotráfico

La visita de Trump en Japón

Donald Trump inició su gira por Asia con una visita oficial a Japón, donde se reunió con la recién nombrada primera ministra, Sanae Takaichi. El presidente destacó la importancia histórica de su llegada al poder, subrayando que su elección como la primera mujer en liderar el país representa “un gran acontecimiento” para el gigante asiático.

Durante el encuentro, ambos líderes se saludaron con un apretón de manos que Trump no tardó en comentar con su habitual estilo directo: “Es un apretón de manos muy fuerte”, dijo sonriente. Luego, añadió que Estados Unidos está dispuesto a respaldar a Japón en todo lo que sea necesario: “Somos un aliado al nivel más fuerte”, afirmó.

Takaichi, quien lleva pocos días en el cargo, busca fortalecer la alianza con Washington sin dejar de lado los intereses económicos de su país. Trump, por su parte, aprovechó la ocasión para impulsar un nuevo acuerdo comercial que podría incluir inversiones japonesas por más de 550.000 millones de dólares, una cifra que reforzaría los lazos económicos entre ambas naciones.

