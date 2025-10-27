El peso argentino se fortaleció tras la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas. | AFP

El peso argentino inició la jornada del último lunes con una marcada recuperación frente al dólar, tras la victoria del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término, según los datos del Banco de la Nación. En los primeros 30 minutos de operaciones, la fuerte ola de ventas impulsó una apreciación del 9,5% respecto al cierre previo a los comicios.

Este repunte llega después de varias semanas de tensión cambiaria, que solo se había estabilizado tras el anuncio de un millonario respaldo financiero por parte del gobierno de Estados Unidos, ofrecido por el presidente Donald Trump, bajo la condición de un triunfo electoral de aliado argentino.

Peso argentino se fortalece

En el Banco Nación, el peso argentino cotizaba a 1.370 por dólar estadounidense, una notable mejora frente a los 1.515 del cierre del pasado viernes. Los mercados reaccionaron con optimismo al triunfo electoral, que fortalece la posición del presidente Javier Milei en el Congreso y le brinda margen para avanzar con sus reformas económicas y políticas de corte liberal.

Por su parte, el índice S&P Merval, principal referencia de la Bolsa de Buenos Aires, abrió la jornada de esta semana con un salto del 18%, superando los 2.440 puntos, impulsado por el resultado favorable de La Libertad Avanza (LLA), el partido del mandatario argentino.

El triunfo de Milei en las legislativas

El presidente Javier Milei, con su partido La Libertad Avanza, obtuvo el triunfo en las elecciones legislativas 2025 y prometió que Argentina tendrá “el Congreso más reformista de la historia”. Con el 40,8% de los votos a nivel nacional, el oficialismo se consolidó como primera fuerza política en 16 provincias, lo que permitirá al mandatario avanzar con su agenda de reformas estructurales y consolidar la segunda mitad de su gestión.

Por su parte, Donald Trump felicitó al mandatario argentino por su victoria en los comicios."¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina”, señaló Trump en una publicación en Trust Social. Añadió que Milei fue un gran vencedor y "que tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte".

Las repercusiones tras la victoria de La Libertad Avanza

Aunque la victoria de Javier Milei no le otorgó la mayoría absoluta en el Congreso, sí le asegura los escaños suficientes para impulsar una parte importante de su agenda en los dos años que le quedan de gobierno, especialmente en materia laboral, tributaria y de pensiones.

Además, el resultado le garantiza el respaldo necesario para frenar un eventual intento de juicio político y lo coloca en una mejor posición para negociar alianzas que respalden sus proyectos. Según analistas políticos, el voto también estuvo marcado por el temor a una crisis financiera o a un repunte inflacionario en caso de una derrota del oficialismo, tanto como por el apoyo a las políticas del presidente.

En paralelo, los mercados internacionales reflejaron el entusiasmo: en Wall Street, los bonos soberanos argentinos en dólares registraron un fuerte repunte, con alzas de entre el 22 % y el 24 %. "El mercado celebra con optimismo el amplio respaldo al Gobierno y espera una nueva etapa de reformas económicas", señaló el Portfolio Personal Inversiones (PPI)