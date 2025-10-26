HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Mundo

Milei celebra fuerte triunfo en elecciones legislativas y promete “el Congreso más reformista de la historia" de Argentina

Javier Milei encabezó un discurso tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025 y aseguró que comienza una nueva etapa de reformas, acuerdos y crecimiento político en Argentina.

El presidente Javier Milei celebra un gran triunfo en las elecciones legislativas 2025. Foto: AFP
El presidente Javier Milei celebró el fuerte triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025 y prometió que Argentina tendrá “el Congreso más reformista de la historia”. Con el 40,8% de los votos a nivel nacional, el oficialismo se consolidó como primera fuerza política en 16 provincias, lo que permitirá al mandatario avanzar con su agenda de reformas estructurales y consolidar la segunda mitad de su gestión.

Desde el Hotel Libertador, Milei habló ante militantes y funcionarios, acompañado por su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, a quienes definió como “los arquitectos de la victoria”. Agradeció a los votantes, celebró el debut de la Boleta Única de Papel y destacó que “el pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia para avanzar en el camino de la libertad”.

“El esfuerzo se plasmó en este hermoso 41% de votos. Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”, afirmó el mandatario. Y agregó: “Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande”.

Milei promete un Congreso reformista y acuerdos con los gobernadores

En su discurso, Milei anunció que su prioridad será consolidar las reformas estructurales pendientes y promover el Pacto de Mayo como base de un nuevo acuerdo político nacional. “Queremos sentarnos con los gobernadores que creen en la libertad, el progreso y el desarrollo. Es momento de dejar los intereses partidarios de lado”, expresó el presidente.

El mandatario destacó que La Libertad Avanza pasará a tener 101 diputados y 20 senadores, cifra que calificó como una oportunidad para “impulsar el Congreso más reformista de la historia argentina”. Además, celebró que en varias provincias las segundas fuerzas no fueran del kirchnerismo, sino de oficialismos locales “racionales y promercado”.

Milei agradeció a Guillermo Francos, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello por acompañar su gestión. “Argentina era un campo minado, pero gracias a este equipo talentoso logramos evitar el colapso y hoy somos reconocidos en el mundo”, afirmó.

El avance libertario en el Congreso marca el inicio de una nueva etapa política en Argentina

El crecimiento legislativo de La Libertad Avanza representa un punto de inflexión para el gobierno. Con su nueva composición parlamentaria, Milei busca aprobar las leyes del Pacto de Mayo y consolidar un modelo económico liberal que, según él, “ya comenzó a dar resultados”.

El presidente sostuvo que el país “entró en el camino del despegue definitivo” y que los próximos dos años serán decisivos para transformar su gestión en una etapa de crecimiento sostenido. “Tenemos una oportunidad histórica e irrepetible. Somos más los que queremos avanzar que los que quieren retroceder”, expresó entre aplausos.

Durante su mensaje, envió un guiño político a Mauricio Macri, convocándolo a “aunar fuerzas para derrotar al populismo”. También destacó el trabajo diplomático del excanciller Werthein, quien fue reemplazado por Pablo Quirno tras cerrar un acuerdo histórico con Estados Unidos.

Con un tono firme, Milei concluyó: “Populismo, nunca más. La Argentina vuelve a ser reconocida en el mundo por lo que hemos hecho y por lo que haremos en los próximos años”.

