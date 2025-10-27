HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump felicita a Milei por su victoria en las elecciones legislativas: “Está haciendo un trabajo maravilloso”

Tras su triunfo electoral, el presidente argentino se comprometió a avanzar con su agenda de reformas estructurales y a fortalecer la segunda etapa de su gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo argentino, Javier Milei, luego de que su partido libertario obtuviera una amplia victoria en las elecciones legislativas del último domingo.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria aplastante en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina”, señaló Trump en una publicación en Trust Social.

"Tuvo mucha ayuda nuestra"

En declaraciones a la prensa, Donald Trump destacó que Javier Milei "fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte". En los días previos a las elecciones, el mandatario estadounidense había expresado abiertamente su respaldo político y electoral al presidente argentino.

El apoyo no se limitó al ámbito político. Según fuentes cercanas a ambos gobiernos, también incluyó un acuerdo de estabilización cambiaria por hasta 20.000 millones de dólares, que permitió el intercambio de monedas y la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado argentino mediante la compra de pesos, con el fin de aportar liquidez a la economía del país sudamericano.

Sin embargo, esta asistencia financiera estaba supeditada al resultado electoral. Trump habría condicionado el acuerdo a un triunfo del partido de Milei en los comicios del 26 de octubre de 2025, en los que el mandatario argentino no solo salió victorioso, sino que también consolidó su poder político y amplió su respaldo en el Congreso para impulsar su agenda de reformas.

Milei agradece a Trump

Después de la victoria de su partido en las elecciones legislativas del domingo, el presidente argentino Javier Milei expresó su gratitud hacia el mandatario estadounidense Donald Trump por el respaldo que le brindó antes de los comicios, y lo calificó como “un gran amigo de la República Argentina”.

"Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas", escribió Milei a través de una publicación en la red social X.

El jefe de Estado añadió que “nuestros pueblos anhelan vivir en libertad” y aseguró que está dispuesto a acompañar a Trump "para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90 % de la población mundial". Su mensaje llegó tras confirmarse la victoria de su partido, La Libertad Avanza, que obtuvo más del 40 % de los votos.

Milei promete “el Congreso más reformista de la historia" 

Tras su triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas y prometió que Argentina tendrá “el Congreso más reformista de la historia”. Con el 40,8% de los votos a nivel nacional, el oficialismo se consolidó como primera fuerza política en 16 provincias, lo que permitirá al mandatario avanzar con su agenda de reformas estructurales y consolidar la segunda mitad de su gestión.

Desde el Hotel Libertador, Milei habló ante militantes y funcionarios, acompañado por su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, a quienes definió como “los arquitectos de la victoria”. Agradeció a los votantes, celebró el debut de la Boleta Única de Papel y destacó que “el pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia para avanzar en el camino de la libertad”.

Caputo garantiza estabilidad del dólar en Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el valor del dólar permanecerá dentro de las bandas de flotación establecidas y descartó cualquier cambio abrupto tras las elecciones legislativas. “Sabemos que arriba no va a ir porque está en el techo de la banda. El esquema sigue y el dólar flota como siempre dentro de las bandas”, señaló el funcionario.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que mantiene diálogo permanente con el gobierno de Donald Trump. “Están contentos”, respondió ante la prensa, al ser consultado sobre el respaldo de Washington al programa económico argentino.

