Argentina acudió el domingo a las urnas para renovar parte del Congreso en un contexto marcado por la inestabilidad cambiaria, la tensión económica y la crisis política que pone a prueba el programa de Javier Milei. La jornada, que según resultados preliminares le da un triunfo a La Liberta Avanza frente a Fuerza Patria.

El oficialismo celebró una contundente jornada electoral al imponerse en 16 provincias, consolidando así su predominio territorial y tiñendo de violeta gran parte del mapa argentino. La Libertad Avanza consiguió victorias clave en distritos estratégicos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, además de triunfos en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias del norte y sur del país.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Entre los territorios donde los candidatos libertarios lograron imponerse figuran Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Luis, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy y La Rioja. Con este resultado, el Gobierno de Javier Milei refuerza su presencia política a nivel nacional y consolida su estructura partidaria en todo el territorio, marcando un nuevo equilibrio de poder en la escena electoral argentina.

Histórico ausentismo marcó las elecciones legislativas 2025 en Argentina

Las elecciones de 2025 tuvieron una de las más bajad participaciones ciudadanas: el 34% del padrón nacional decidió no acudir a las urnas. Esto equivale a más de 12,2 millones de personas que, pese a la obligatoriedad del voto, optaron por ausentarse. El dato confirma una tendencia en declive que ya se había observado en comicios provinciales previos, donde en algunos distritos, como Chaco, la mitad de los electores se mantuvo al margen del proceso democrático.

Los especialistas atribuyen este fenómeno a una combinación de desencanto político, crisis económica y desconfianza hacia las instituciones. Según analistas consultados, el país atraviesa un “desgaste cívico” reflejado en la apatía y la falta de expectativas de cambio. La caída en la concurrencia sitúa a 2025 entre las elecciones con menor participación desde el retorno de la democracia, muy lejos del entusiasmo que en los 80 y 90 llevó a las urnas a más del 80% del electorado.

Milei enfrentó las urnas tras un año de ajuste y escándalos

A dos años de su triunfo presidencial, Javier Milei llegó a las elecciones legislativas en medio de una compleja mezcla de resultados económicos, tensiones sociales y controversias políticas. El líder libertario, que en 2023 irrumpió con un discurso antipolítico y una victoria del 56% en el balotaje, redujo drásticamente la inflación —del 25% mensual al 2% actual— y logró un superávit fiscal histórico, aunque a costa de un severo ajuste que golpeó el bolsillo de millones de argentinos.

Su gobierno eliminó subsidios y redujo el gasto público, lo que encareció el acceso a servicios básicos y elevó el malestar social. La pobreza aún afecta al 31,6% de la población, y casos de presunta corrupción han afectado a figuras cercanas, incluida su hermana Karina Milei. Además, la renuncia de su candidato José Luis Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico agravó la imagen del oficialismo.

La oposición, aunque fragmentada, busca consolidar su peso en el Congreso y limitar el margen de maniobra del presidente. Desde el peronismo —dividido entre Kicillof, Cristina Fernández y Sergio Massa— hasta los nuevos espacios provinciales, el objetivo común es frenar las reformas laborales y jubilatorias impulsadas por Milei. Analistas advierten que si el oficialismo no logra alianzas con sectores del PRO de Mauricio Macri, el mandatario podría enfrentar un Congreso adverso y una nueva reacción negativa de los mercados. En juego está no solo la gobernabilidad del libertario, sino el rumbo económico de la Argentina en los próximos dos años.

EE. UU. ofrece rescate financiero a Milei, pero atado a su victoria en elecciones

Milei enfrenta su mayor prueba mientras la economía argentina se sostiene con un salvavidas estadounidense. Donald Trump, aliado ideológico del mandatario libertario, prometió hasta 40.000 millones de dólares en apoyo financiero, incluyendo una línea de swap por 20.000 millones y la compra de pesos para frenar la corrida cambiaria. Sin embargo, la ayuda llegó con una advertencia: “Si Milei no gana, nos vamos”, dijo Trump al recibirlo en la Casa Blanca.

El paquete de ayuda, concebido para contener la devaluación y fortalecer reservas, también busca frenar la creciente influencia de China en Sudamérica y asegurar el acceso de EE. UU. al litio y los recursos estratégicos argentinos. Pero el rescate ha generado controversia dentro y fuera de Estados Unidos: economistas alertan sobre el riesgo de “imperialismo financiero” y sobre la dependencia estructural del peso argentino del dólar. Mientras tanto, los mercados esperan el desenlace electoral con cautela, conscientes de que si Milei no logra sostener su programa y su alianza con Washington, el país podría volver a enfrentar un escenario de colapso económico y fuga de capitales.

Dólar se dispararía si Milei sufre una derrota electoral

De cara a las elecciones legislativas, el banco de inversión Morgan Stanley trazó tres escenarios sobre la evolución del dólar y la economía argentina, directamente ligados al desempeño de La Libertad Avanza (LLA) en las urnas. Si el oficialismo obtiene entre 35% y 40% de los votos, los mercados interpretarían el resultado como una muestra de fortaleza y respaldo al programa económico de Javier Milei, manteniendo el dólar cerca de $1.700 hasta diciembre de 2025 y la inflación en torno al 32%.

En un escenario más ajustado, con LLA entre 30% y 35%, la confianza de los inversores se vería afectada, demorando las reformas estructurales y elevando la cotización de la divisa entre $1.800 y $2.000. Pero si el oficialismo cae por debajo del 30% y la oposición logra una ventaja de 10 puntos o más, Morgan Stanley prevé una fuerte presión cambiaria, un “ajuste desordenado” y un dólar que superaría los $2.000 antes de fin de año.

El informe subraya que el respaldo financiero de Estados Unidos podría atenuar la volatilidad a corto plazo, pero advierte que la verdadera estabilidad dependerá de la gobernabilidad y la continuidad del ajuste fiscal. Sin apoyo político suficiente, concluye el banco, “el mercado castigará la incertidumbre”, incluso con el auxilio de Washington.

Milei, Massa y Bullrich participaron de las elecciones legislativas sin incidentes

La jornada electoral transcurrió con tranquilidad, aunque dejó algunas anécdotas El presidente Javier Milei votó antes del mediodía en Buenos Aires y saludó a sus seguidores sin hacer declaraciones. Un momento curioso se dio cuando un hombre con su hijo pequeño —con un corte de pelo igual al del mandatario— se acercó para una foto, gesto que el presidente correspondió con una sonrisa en medio de un fuerte operativo policial.

Algunos funcionarios del gobierno, sin embargo, enfrentaron situaciones tensas. El vocero presidencial Manuel Adorni fue insultado mientras respondía preguntas de la prensa, al igual que el ministro Federico Sturzenegger, quien fue increpado por un votante que lo acusó de “chorro”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó un blooper al doblar mal la boleta y tuvo que repetir el proceso, mientras que Karina Milei llamó la atención por abrazar efusivamente a un perro policial antes de sufragar.

Del lado opositor, el gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó la elección como “crítica” y compartió mates y facturas con los votantes. A su vez, Sergio Massa instó a “ratificar el camino elegido el 7 de septiembre” y señaló que el sistema de Boleta Única de Papel facilitó la participación. Ambos coincidieron en que el resultado definirá el futuro político del país y el equilibrio de poder en el Congreso.