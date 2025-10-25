De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, el ataque incluyó el uso de doce drones y cinco misiles balísticos. Foto: AFP.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, el ataque incluyó el uso de doce drones y cinco misiles balísticos. Foto: AFP.

El gobierno de Ucrania condenó este sábado el ataque nocturno ruso que dejó al menos cuatro muertos y 17 heridos en varias regiones del país. El bombardeo, dirigido contra infraestructuras críticas como la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares en ciudades como Kiev, Dnipro, Kharkiv y Sumy, reavivó el llamado de las autoridades ucranianas a la comunidad internacional para reforzar las sanciones contra Rusia y aumentar el apoyo militar a Ucrania.

El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, expresó en su cuenta de X que “el terror ruso puede y debe detenerse” y subrayó la necesidad de una “acción colectiva” y de “una mayor presión sancionadora” contra Rusia. Asimismo, reclamó un incremento en el apoyo energético y en la capacidad de defensa de Kiev, insistiendo en que “nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia”.

Se usó de doce drones y cinco misiles balísticos

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, el ataque incluyó el uso de doce drones y cinco misiles balísticos en once puntos del territorio nacional. En Kiev, la policía local informó que dos personas murieron y trece resultaron heridas tras el impacto de misiles balísticos. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, alertó en Telegram sobre explosiones y confirmó que la ciudad estaba bajo ataque.

Además, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó incendios en edificios no residenciales y daños en ventanas de inmuebles cercanos debido a la caída de restos de misiles interceptados.

En la región de Dnipropetrovsk, el gobernador interino Vladyslav Haivanenko indicó que dos personas fallecieron y siete resultaron heridas, mientras que varios edificios de apartamentos y viviendas particulares sufrieron daños. La Fuerza Aérea ucraniana precisó que Rusia lanzó un total de nueve misiles y 62 drones, de los cuales las defensas interceptaron cuatro misiles y 50 drones.

Zelenski vuelve a pedir sistemas de defensa aérea Patriot

Las autoridades ucranianas reiteraron su petición de sistemas de defensa aérea Patriot y armas de largo alcance a sus aliados occidentales. El presidente Volodímir Zelenski, a través de X, señaló que “es precisamente por ataques como este que prestamos especial atención a los sistemas Patriot” para poder defender el territorio ucraniano.

En el plano internacional, Zelensky solicitó a Estados Unidos la ampliación de las sanciones sobre el sector petrolero ruso y la entrega de misiles de largo alcance, como los Tomahawk, para responder a los ataques.

Rusia asegura que derribó 121 drones ucranianos

Por su parte, desde Rusia, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas de defensa aérea derribaron 121 drones ucranianos en territorio ruso durante la misma noche. En tanto, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, reiteró la oposición a un alto el fuego.

En tanto, Kirill Dmitriev, enviado de Putin para inversiones y cooperación económica, declaró a CNN que Rusia, Estados Unidos y Ucrania estuvieron “bastante cerca de una solución diplomática” para poner fin al conflicto, aunque reconoció que una cumbre prevista entre Donald Trump y Putin en Budapest se pospuso y aún no tiene fecha definida.