Estados Unidos envía portaaviones a las costas de América latina en su lucha contra el narcotráfico. | Foto: Composición LR | Foto: Composición LR

Estados Unidos informó este viernes el despliegue de portaaviones junto con una flota de buques de guerra en América Latina con el propósito de luchar contra el narcotráfico, una medida que representa un importante incremento de la presencia militar estadounidense en la región.

A través de su cuenta de X, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció el despliegue de Portaaviones Gerald R. Ford a fin de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y "combatir el narcotráfico en defensa de la Patria".

EE.UU. envía portaaviones en América Latina para combatir el narcotráfico

Parnell afirmó que, en apoyo a la directiva de Donald Trump, el secretario de Guerra ordenó el envío del Grupo de Ataque del portaaviones Gerald R. Ford y de su escuadrón aéreo embarcado al territorio que está bajo la jurisdicción del Comando Sur de Estados Unidos, con destino a América Latina.

“La mayor presencia de fuerzas estadounidenses reforzará la capacidad de EE.UU. para monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental. Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las OCT", agregó Parnell en su cuenta de X.

El reciente ataque a una narcolancha por parte de Estados Unidos

En horas de la mañana de este viernes 24 de octubre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó un décimo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Caribe, que dejó un total de seis muertos. En un mensaje publicado en X, Hegseth aseguró que la embarcación transitaba por una “ruta conocida de narcotráfico” y transportaba estupefacientes al momento del ataque. Hasta la fecha, todos los ataques han dejado al menos 43 muertos.

Hegseth calificó a los tripulantes como “narcoterroristas” y explicó que el operativo, el primero llevado a cabo de noche en esa zona, se realizó tras un seguimiento de inteligencia sobre la red y sus movimientos. Hegseth advirtió que Estados Unidos perseguirá y eliminará a quienes faciliten el tráfico de drogas en la región.

Los ataques a buques narcoterroristas de Estados Unidos en el Pacífico

El miércoles 22 de octubre, el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un segundo “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico Oriental, acción en la que murieron todos sus tripulantes. Además, las autoridades estadounidenses compararon a los presuntos narcotraficantes con integrantes del grupo terrorista Al Qaeda.

A través de su cuenta de X, Pete Hegseth señaló que el buque recibió la orden del presidente Donald Trump para ser atacado y que era operado por la Organización Terrorista Designada (OTD).

"Una vez más, los terroristas fallecidos se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos", señaló.