HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Mundo

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Autoridades locales informaron de un accidente aéreo cerca de las 10.00 de la mañana de este miércoles 22 de octubre en Venezuela.

Una aeronave Piper PA-31T1 Cheyenne I, con matrícula YV1443, sufrió un accidente en Venezuela. Foto: Composición LR
Una aeronave Piper PA-31T1 Cheyenne I, con matrícula YV1443, sufrió un accidente en Venezuela. Foto: Composición LR

Una avioneta se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Paramillo, en el estado Táchira, al occidente de Venezuela. La aeronave tipo PAY1, con matrícula YV1443, se incendió tras el impacto y dejó al menos dos personas muertas, según confirmaron medios locales y equipos de rescate. A través de su cuenta de Instagram, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) precisó que la aeronave, se estrelló a las 09.52 a. m. hora local y de “inmediato se activaron los protocolos correspondientes”.

De acuerdo con las primeras versiones de autoridades locales que llegaron al lugar, el siniestro ocurrió por una falla mecánica durante el despegue, lo que provocó que el piloto perdiera el control. Las autoridades aeronáuticas abrieron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

lr.pe

Autoridades confirman dos víctimas tras el accidente en el aeródromo de Paramillo

Las autoridades locales informaron que dos personas murieron tras el accidente ocurrido en el aeródromo de Paramillo, en el estado Táchira. La avioneta se incendió luego de caer en la pista, lo que impidió a los equipos de rescate salvar a los ocupantes.

Imágenes difundidas por medios venezolanos mostraron una densa columna de humo que se elevó desde el lugar del siniestro. Los bomberos del aeródromo lograron controlar las llamas después de varios minutos de trabajo. Vecinos de la zona alertaron sobre una fuerte explosión y un enorme humo negro visible desde distintos puntos de San Cristóbal.

PUEDES VER: Colombia y EE.UU. buscan superar la crisis diplomática con una extensa reunión entre Petro y su embajador en Washington

lr.pe

Investigan posible falla mecánica como causa del siniestro aéreo en Táchira

De acuerdo con las primeras pesquisas, la avioneta intentó despegar cuando uno de sus neumáticos estalló, lo que provocó que la aeronave perdiera el control y se estrellara. El impacto generó una explosión que consumió casi toda la estructura.

El INAC de Venezuela inició una investigación para determinar las causas del accidente y activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, de “acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro”.

El siniestro reavivó las críticas sobre las condiciones de seguridad en los aeródromos del país, puesto que el pasado 3 de octubre un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se estrellara y cobrara la vida la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo tras hacer un vuelo de entrenamiento en el municipio Girardot del estado Aragua.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Bono de Guerra información de HOY, 22 de octubre: fechas y montos para pensionados, jubilados y empleados públicos vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 22 de octubre: fechas y montos para pensionados, jubilados y empleados públicos vía Sistema Patria

LEER MÁS
Venezuela cuestiona que EE.UU. sea más letal en lucha antidrogas en el Caribe que en el Pacífico

Venezuela cuestiona que EE.UU. sea más letal en lucha antidrogas en el Caribe que en el Pacífico

LEER MÁS
Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Mundo

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

España: Pedro Sánchez anuncia retirada de símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025