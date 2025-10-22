Una avioneta se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Paramillo, en el estado Táchira, al occidente de Venezuela. La aeronave tipo PAY1, con matrícula YV1443, se incendió tras el impacto y dejó al menos dos personas muertas, según confirmaron medios locales y equipos de rescate. A través de su cuenta de Instagram, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) precisó que la aeronave, se estrelló a las 09.52 a. m. hora local y de “inmediato se activaron los protocolos correspondientes”.

De acuerdo con las primeras versiones de autoridades locales que llegaron al lugar, el siniestro ocurrió por una falla mecánica durante el despegue, lo que provocó que el piloto perdiera el control. Las autoridades aeronáuticas abrieron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Autoridades confirman dos víctimas tras el accidente en el aeródromo de Paramillo

Las autoridades locales informaron que dos personas murieron tras el accidente ocurrido en el aeródromo de Paramillo, en el estado Táchira. La avioneta se incendió luego de caer en la pista, lo que impidió a los equipos de rescate salvar a los ocupantes.

Imágenes difundidas por medios venezolanos mostraron una densa columna de humo que se elevó desde el lugar del siniestro. Los bomberos del aeródromo lograron controlar las llamas después de varios minutos de trabajo. Vecinos de la zona alertaron sobre una fuerte explosión y un enorme humo negro visible desde distintos puntos de San Cristóbal.

Investigan posible falla mecánica como causa del siniestro aéreo en Táchira

De acuerdo con las primeras pesquisas, la avioneta intentó despegar cuando uno de sus neumáticos estalló, lo que provocó que la aeronave perdiera el control y se estrellara. El impacto generó una explosión que consumió casi toda la estructura.

El INAC de Venezuela inició una investigación para determinar las causas del accidente y activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, de “acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro”.

El siniestro reavivó las críticas sobre las condiciones de seguridad en los aeródromos del país, puesto que el pasado 3 de octubre un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se estrellara y cobrara la vida la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo tras hacer un vuelo de entrenamiento en el municipio Girardot del estado Aragua.

Noticia en desarrollo...