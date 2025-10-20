Bono de Guerra información de HOY, 20 de octubre: fechas y montos para pensionados, jubilados y empleados públicos vía Sistema Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN

El gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado la entrega del Bono de Guerra Económica de octubre 2025 mediante el Sistema Patria, dirigido a tres grupos específicos de la población venezolana. Esta ayuda económica representa un apoyo significativo para numerosos hogares en medio de las circunstancias presentes en la nación.

En esta nota, detallamos con exactitud los importes otorgados, el itinerario de desembolsos y los requisitos indispensables para recibir este subsidio.

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

La distribución del Bono de Guerra correspondiente a octubre de 2025 ya está en marcha. Al igual que en ediciones previas, este subsidio se enfoca en los tres sectores poblacionales definidos por las autoridades, conforme al cronograma oficial. Descubre en esta sección el procedimiento de pago del beneficio:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: miércoles 15 de octubre (con Cestaticket)

miércoles 15 de octubre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: sábado 18 de octubre (sin Cestaticket)

sábado 18 de octubre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: miércoles 22 de octubre.

Anuncio del Bono de Guerra de octubre 2025 para jubilados. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, mandatario venezolano, autorizó una actualización en las cantidades del Bono de Guerra Económica, canalizado vía Sistema Patria. Este incremento favorece a los tres segmentos habituales de receptores, alineado con el mecanismo de ajuste que permanece activo. Seguidamente, exponemos los valores renovados para octubre 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 23.880 bolívares o 120 dólares indexados

recibieron 23.880 bolívares o 120 dólares indexados Jubilados: recibieron 22.288 bolívares (más 2.786 bolívares de bonificación) o 112 dólares indexados

recibieron 22.288 bolívares (más 2.786 bolívares de bonificación) o 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".