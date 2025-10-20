HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Noboa suspende diálogo con movimientos indígenas de Ecuador tras no respetar “los compromisos acordados”

El gobierno de Ecuador sostuvo que las acciones violentas de los protestantes indígenas contradicen los compromisos alcanzados en la tregua del pasado 15 de octubre.

Gobierno de Ecuador suspendió diálogo con los movimientos indígenas.
Gobierno de Ecuador suspendió diálogo con los movimientos indígenas. | AFP

El Gobierno de Ecuador informó el domingo pasado que no existen las condiciones necesarias para continuar con el proceso de diálogo con los movimientos indígenas de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas que se desarrollan a nivel nacional.

La decisión se tomó a pesar de la tregua alcanzada el miércoles 15 de octubre, la cual contemplaba la suspensión de las protestas y la conformación de mesas técnicas destinadas a evaluar las principales demandas de los sectores movilizados.

¿Por qué el gobierno de Ecuador suspendió el diálogo con los movimientos indígenas?

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Gobierno anunció la suspensión del proceso de diálogo debido a lo que calificó como “pretensiones e imposiciones” de algunos sectores pertenecientes a organizaciones y movimientos indígenas.

Según la institución, estas nuevas exigencias “alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe en anteriores encuentros”. Los detalles sobre las recientes demandas de los dirigentes no fueron dados a conocer públicamente.

Gobierno asegura que manifestantes mantienen acciones violentas

El Gobierno de Ecuador afirmó que los compromisos que se habían alcanzado con los indígenas no se han cumplido, pues las vías no han sido despejadas, los manifestantes no se han retirado y se mantienen acciones violentas”.

Ante esta situación, el Ministerio de Gobierno subrayó que el Ejecutivo no cederá ante presiones ni chantajes, y que actuará con determinación dentro de los límites que establece la ley para asegurar la libre circulación de la población. “Nuestro deber es proteger los derechos de la mayoría de ecuatorianos que quieren vivir en paz”, indicó el comunicado.

Gobierno ecuatoriano había anunciado el fin del paro

El miércoles 15 de octubre, el Gobierno de Ecuador y organizaciones indígenas de base de Otavalo e Imbabura informaron que lograron un acuerdo tras 24 días de protestas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) manifestó que el paro nacional se mantendría hasta que el presidente Daniel Noboa escuche y responda a las demandas de la población.

Apawki Castro, vocero histórico de la Conaie, sostuvo que "las acciones territoriales continuarán" y que el levantamiento no ha sido suspendido por las comunidades, que exigen la derogación del decreto que elimina el subsidio al diésel. "Las declaraciones de la comitiva fueron claras: continuamos con la lucha. Solo están regresando a las comunidades. Cualquier nueva decisión será comunicada oportunamente", aseveró.

Ecuador deporta a periodista español que cubría protestas indígenas 

Ecuador expulsó al periodista español Bernat-Lautaro Bidegain, quien cubría las protestas indígenas, por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, informó el gobierno del presidente Daniel Noboa.

El comunicador español había viajado a Ecuador para documentar las manifestaciones contra el aumento del precio del diésel, en una cobertura para el medio digital Globalat, según indican sus redes sociales.

