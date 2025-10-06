HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Ecuador deporta a periodista español que cubría protestas indígenas por considerarlo una amenaza para la seguridad

Bernat-Lautaro Bidegain documentaba las manifestaciones por el aumento del precio del diésel en Ecuador. Tras ser detenido, habría sido expulsado del país por las autoridades.

Periodista estuvo en Ecuador cubriendo las protestas indígenas por el alza del diésel.
Periodista estuvo en Ecuador cubriendo las protestas indígenas por el alza del diésel. | Foto: Internet

Ecuador expulsó al periodista español Bernat-Lautaro Bidegain, quien cubría las protestas indígenas, por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, informó el gobierno del presidente Daniel Noboa.

No es la primera vez que Bidegain es expulsado de un país. En mayo de 2025, Panamá le negó el ingreso y lo deportó en el contexto de unas manifestaciones contra el presidente José Raúl Mulino.

PUEDES VER: Daniel Noboa advierte que aplicará la ley “como delincuentes” a quienes intenten tomar Quito durante las protestas por el diésel

lr.pe

El comunicador español viajó a Ecuador para documentar las manifestaciones contra el aumento del precio del diésel, en una cobertura para el medio digital Globalat, según indican sus redes sociales.

La semana pasada, Bidegain realizó una cobertura del sepelio de un manifestante indígena que murió por impactos de bala en la región de Imbabura, foco de las protestas contra el presidente Daniel Noboa.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que el periodista fue detenido el pasado 05 de octubre en un proceso plagado de irregulares y violaciones al debido proceso.

Carolina Jaramillo, vocera de la presidencia, dijo que Bidegain fue deportado debido a que representaba una amenaza para la seguridad. La funcionaria aseguró que existe un informe en su contra, pero que es de carácter privado.

PUEDES VER: Daniel Noboa decreta nuevo estado de excepción en Ecuador por protestas indígenas contra el alza del diésel

lr.pe

En su cuenta de Instagram, el comunicador reveló que fue enviado de Quito a Bogotá para luego ser trasladado a España. Las autoridades colombianas no confirmaron su ingreso al país, según indica AFP.

En videos que replicó se le ve levantando un brazo en señal de protesta y rodeado de funcionarios ecuatorianos. También aparece en la parte trasera de un automóvil que conduce un uniformado.

Daniel Noboa declaró estado de excepción en 10 de las 24 provincias que tiene Ecuador, ante la radicalización de las protestas de indígenas con el bloqueo de varías vías.

Hasta el momento, las protestas en Ecuador dejan unos 150 heridos entre civiles, militares y policías y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de diversas ONG.

Notas relacionadas
Daniel Noboa advierte que aplicará la ley “como delincuentes” a quienes intenten tomar Quito durante las protestas por el diésel

Daniel Noboa advierte que aplicará la ley “como delincuentes” a quienes intenten tomar Quito durante las protestas por el diésel

LEER MÁS
Daniel Noboa decreta nuevo estado de excepción en Ecuador por protestas indígenas contra el alza del diésel

Daniel Noboa decreta nuevo estado de excepción en Ecuador por protestas indígenas contra el alza del diésel

LEER MÁS
Un muerto y 12 militares heridos tras jornada de protestas este domingo por el alza del diésel en Ecuador

Un muerto y 12 militares heridos tras jornada de protestas este domingo por el alza del diésel en Ecuador

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
Precio del dólar en México hoy, domingo 5 de octubre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

Precio del dólar en México hoy, domingo 5 de octubre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Kim Jong-un presenta un buque de guerra y asegura que está listo para castigar provocaciones del enemigo

Kim Jong-un presenta un buque de guerra y asegura que está listo para castigar provocaciones del enemigo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Mundo

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025