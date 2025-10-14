Coche bomba explota en centro comercial de Ecuador: reportan un muerto y varios heridos

Un coche bomba explotó en Ecuador y acabó con la vida de un civil en los exteriores del centro comercial 'Mall del Sol'. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó el deceso. Se trataría de un taxista que trabajaba cerca del lugar, según el diario Primicias.

Tras el suceso, las redes sociales se llenaron rápidamente de videos del momento de la explosión. En las imágenes se observa cómo el cielo en el sector de Sauces 1 —zona de Guayaquil— se cubrió de humo cuando se escuchó un fuerte estruendo, el cual también dejó a dos personas heridas.

"Fue un estallido fuerte": testigos narran explosión de coche bomba en Guayaquil

Vecinos de Urdesa Norte, sector ubicado a pocos kilómetros del lugar del atentado, afirmaron que la explosión se sintió con fuerza. "Fue un estallido fuerte", relataron. La onda expansiva también provocó daños en inmuebles y vehículos cercanos.

La Policía del Cuartel Modelo —unidad nacional ecuatoriana— informó que aún se investigan las causas relacionadas con la explosión del vehículo en Guayaquil. Sin embargo, indicaron que todavía no se puede confirmar al 100 % que se haya tratado específicamente de un coche bomba.