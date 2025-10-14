HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     
Mundo

Coche bomba explota en centro comercial de Ecuador: reportan un muerto y varios heridos

Autoridades en Guayaquil, Ecuador, informaron la explosión de un vehículo en los exteriores de Mall del Sol, reconocido centro comercial.

Foto: X
Foto: X

Un coche bomba explotó en Ecuador y acabó con la vida de un civil en los exteriores del centro comercial 'Mall del Sol'. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó el deceso. Se trataría de un taxista que trabajaba cerca del lugar, según el diario Primicias.

Tras el suceso, las redes sociales se llenaron rápidamente de videos del momento de la explosión. En las imágenes se observa cómo el cielo en el sector de Sauces 1 —zona de Guayaquil— se cubrió de humo cuando se escuchó un fuerte estruendo, el cual también dejó a dos personas heridas.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trump elogia a Milei y condiciona ayuda económica para Argentina a resultado de las elecciones: "Si pierde no seremos generosos"

lr.pe

"Fue un estallido fuerte": testigos narran explosión de coche bomba en Guayaquil

Vecinos de Urdesa Norte, sector ubicado a pocos kilómetros del lugar del atentado, afirmaron que la explosión se sintió con fuerza. "Fue un estallido fuerte", relataron. La onda expansiva también provocó daños en inmuebles y vehículos cercanos.

La Policía del Cuartel Modelo —unidad nacional ecuatoriana— informó que aún se investigan las causas relacionadas con la explosión del vehículo en Guayaquil. Sin embargo, indicaron que todavía no se puede confirmar al 100 % que se haya tratado específicamente de un coche bomba.

PUEDES VER: Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás tras el acuerdo de paz

lr.pe
Notas relacionadas
El ‘Machu Picchu’ de la Amazonía: arqueólogos confirmaron que una civilización transformó la selva amazónica construyendo caminos y plazas

El ‘Machu Picchu’ de la Amazonía: arqueólogos confirmaron que una civilización transformó la selva amazónica construyendo caminos y plazas

LEER MÁS
Masacre en Guayaquil: seis personas fueron asesinadas y 17 heridas durante campeonato de futbol en Ecuador

Masacre en Guayaquil: seis personas fueron asesinadas y 17 heridas durante campeonato de futbol en Ecuador

LEER MÁS
“Sube el diésel, sube todo”: Ecuador entre el fuego de la crisis y la voz de resistencia

“Sube el diésel, sube todo”: Ecuador entre el fuego de la crisis y la voz de resistencia

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
Donald Trump anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha frente a Venezuela

Donald Trump anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha frente a Venezuela

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Pagos MPPE información de HOY, 14 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Mundo

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Israel mata a seis palestinos en Gaza que estaban cerca de la "línea amarilla", zona de retirada de tropas israelíes

Google invertirá US$ 15.000 millones en India y construirá mayor centro de IA fuera de EE.UU.

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Paro nacional del 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025