Emmanuel Macron elogia a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: "Es la justa recompensa de su combate"
El presidente de Francia destacó que el premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado es una justa recompensa por su defensa incansable de la libertad frente al régimen de Nicolás Maduro.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, elogió la valentía de María Corina Machado, líder opositora venezolana, con quien habló luego de anunciarse su designación como premio Nobel de la Paz.
Mediante un comunicado, Emmanuel Macron saludó su valentía y su compromiso decidido a favor de la democracia y la libertad en Venezuela. Asimismo, expresó el reconocimiento de Francia a su acción.
Es una justa recompensa, sostiene Macron
El Comité Noruego del Nobel decidió concedir a Maria Corina Machado, quien vive en la clandestinidad, el premio por su incansable defensa de la democracia frente al brutal gobierno de Nicolás Maduro.
"Es la justa recompensa de su combate. En estos tiempos de peligros para la libertad, cada vez más amenazada, María Corina Machado encarna brillantemente la esperanza de todo un pueblo", sostuvo el mandatario francés.
Por su parte, el Ministro de Ultramar de la República Francesa, Manuel Valls, celebró también el premio a su amiga, que frente al régimen feroz y corrupto de Nicolás Maduro, nunca renunció.
"Este reconocimiento es también un mensaje al mundo y especialmente a Europa: No podemos olvidar Venezuela ni a su admirable pueblo", escribió Valls en su cuenta en Instagram.