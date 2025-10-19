HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El papa León XIV canoniza por primera vez a dos beatos de Venezuela: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

El reconocimiento del Vaticano fue recibido con júbilo en Venezuela, donde miles de fieles celebraron un hecho considerado símbolo de esperanza en medio de la crisis.

El papa León XIV proclama santos a dos figuras emblemáticas de Venezuela. Foto: Composición LR

En una ceremonia multitudinaria en la plaza de San Pedro, el papa León XIV proclamó santos a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles, los primeros venezolanos que alcanzaron la canonización. El acto, realizado este domingo 19 de octubre de 2025, congregó a más de 55.000 fieles, entre ellos miles de peregrinos provenientes del país sudamericano, quienes portaban banderas y estampas con las imágenes de ambos beatos.

La canonización, aprobada por el papa Francisco antes de su fallecimiento, fue recibida con júbilo en Venezuela. Miles de personas participaron en la ceremonia desde plazas, templos y hogares. En medio de oraciones, lágrimas y cánticos, el acontecimiento se transformó en una muestra de fe colectiva en un país marcado por la crisis y la polarización política.

¿Por qué José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles fueron canonizados por la iglesia Católica?

José Gregorio Hernández, conocido como el “médico de los pobres”, dedicó su vida a atender gratuitamente a las personas más necesitadas y a formar nuevas generaciones de médicos en la Universidad Central de Venezuela. Falleció en 1919 tras ser atropellado mientras llevaba medicinas a una anciana. Su canonización fue impulsada por la devoción popular y por los milagros atribuidos a su intercesión, como la recuperación de una niña herida de bala y la curación inexplicable de un hombre en Estados Unidos.

Por su parte, Carmen Rendiles, nacida en Caracas en 1903, se distinguió por su vocación de servicio y fortaleza pese a una discapacidad de nacimiento. Fundó la congregación Siervas de Jesús y consagró su vida a la educación y al cuidado de los más vulnerables. La Iglesia reconoció dos milagros realizados en su nombre: la curación de una médica venezolana en 2003 y la sanación de una mujer en 2015. Su vida ejemplar y su entrega a los demás consolidaron su camino hacia la santidad.

¿Por qué la canonización de Hernández y Rendiles representó un momento de unidad para Venezuela?

La proclamación de los dos nuevos santos generó una de las escasas expresiones de unión nacional en Venezuela. Durante la ceremonia en Roma, la ovación al papa León XIV resonó también en Caracas, donde cientos de fieles se reunieron frente a pantallas para presenciar la transmisión en vivo. En barrios y comunidades rurales, los venezolanos encendieron velas y levantaron altares improvisados, dejando de lado sus diferencias políticas para compartir una misma emoción colectiva.

El reconocimiento papal tuvo un profundo significado simbólico. En medio de una prolongada crisis económica y social, la canonización de Hernández y Rendiles fue interpretada como un bálsamo espiritual y una fuente de esperanza. Por algunas horas, el fervor religioso y la devoción popular sustituyeron la incertidumbre cotidiana y unieron a millones de creyentes, dentro y fuera del país, bajo un mismo sentimiento de orgullo y gratitud.

