Los paleontólogos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) descubrieron en la Precordillera de La Rioja, al oeste de Argentina, el esqueleto casi completo de un dinosaurio que habitó la Tierra hace unos 230 millones de años. El hallazgo de la nueva especie fue denominada como Huayracursor jaguensis, considerada una de las más antiguas del mundo.

El fósil fue encontrado en la Quebrada de Santo Domingo, una región inhóspita ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. A pesar del clima extremo y los fuertes vientos, la zona es rica en fósiles, con restos de algunos de los primeros dinosaurios y de otros animales que vivieron durante el Triásico Tardío. Esta época fue de grandes cambios en los ecosistemas terrestres, en la cual aparecieron los primeros dinosaurios y ancestros de los mamíferos.

Un huayracursor jaguensis tenía una longitud aproximada de dos metros y un peso promedio de dieciocho kilogramos. Foto: CONICET

Huayracursor, el dinosaurio “corredor del viento”

El nombre Huayracursor combina dos raíces quechuas y latinas: “huayra”, que significa viento, y “cursor”, que alude a corredor. La palabra jaguensis hace referencia a Jagüé, un antiguo pueblo de arrieros cercano al sitio del hallazgo.

Huesos fósiles de Huayracursor jaguensis. Foto: CONICET

“Es uno de esos descubrimientos que no se dan a menudo”, explicó el paleontólogo del CONICET y primer autor del estudio, Martín Hechenleitner. “La región es muy inhóspita, pero cautivante por sus paisajes y por la cantidad de fósiles bien preservados que hemos encontrado”.

Uno de los dinosaurios más antiguos del planeta

Los investigadores estiman que Huayracursor jaguensis vivió entre 230 y 225 millones de años, lo que lo ubica entre los dinosaurios más antiguos conocidos. Hasta ahora, los registros de esa edad provenían principalmente del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, y del sur de La Rioja, además de algunos yacimientos en Brasil.

Excavación de Huayracursor jaguensis por parte de los paleontólogos del CONICET. Foto: CONICET

"Por más de medio siglo, las faunas de esa edad estuvieron confinadas a descubrimientos en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan; en la región de Cerro Las Lajas, al sur de La Rioja; y en el estado de Rio Grande do Sul (Brasil). Esta nueva región, dentro de una cuenca geológica prácticamente inexplorada, abre una perspectiva de grandes descubrimientos. Pocas veces en la vida se puede decir que se encontraron sitios totalmente novedosos, con una fauna extraordinaria por su preservación y abundancia”, señala Agustín Martinelli, investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales, en un comunicado.

El antepasado de los gigantes de cuello largo

Según el estudio publicado en Nature, el Huayracursor pertenece al grupo de los sauropodomorfos primitivos, los primeros representantes del linaje que millones de años después daría origen a los gigantes de cuello largo como Argentinosaurus o Patagotitan.

Lo más sorprendente es que este pequeño dinosaurio, de unos dos metros de largo y 18 kilos de peso, ya mostraba un cuello alargado y un cuerpo más robusto que la mayoría de sus contemporáneos. “Estos rasgos aparecieron antes de lo que pensábamos”, indicó Hechenleitner. La presencia de esta especie en el Triásico temprano demuestra que las adaptaciones que caracterizarían a los grandes saurópodos ya estaban en marcha.

“Estimamos una longitud de dos metros aproximadamente y unos dieciocho kilogramos para un individuo adulto, siendo casi el doble que otros parientes cercanos encontrados en Argentina, como, por ejemplo, Eoraptor lunensis, el famoso dinosaurio primitivo encontrado en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan”, señala Malena Juarez, becaria doctoral del CONICET

Un fósil clave para entender los orígenes

El esqueleto de Huayracursor incluye parte del cráneo, una columna vertebral completa hasta la cola y extremidades anteriores y posteriores bien preservadas. Su grado de conservación permitirá estudiar con detalle cómo evolucionaron las primeras formas de locomoción, alimentación y crecimiento en los dinosaurios herbívoros. “Por su completitud, este fósil se convertirá en una referencia para entender los comienzos del linaje de los saurópodos”, señaló Juarez, que actualmente trabaja en la descripción detallada de los restos como parte de su tesis doctoral.

Sobre las expectativas de las investigaciones a futuro, Sebastián Rocher, investigador del CONICET y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) indica: “A partir de estudios estratigráficos y sedimentológicos, pudimos reconocer que los terrenos triásicos de la Precordillera Norte pertenecen a una cuenca sedimentaria que evolucionó de manera independiente de otras cuencas del suroeste de Gondwana. Esto abre la posibilidad de extender las exploraciones aún más al oeste, en la cordillera de los Andes”.