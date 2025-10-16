Una comisión del Vaticano dedicada a velar por la protección de los niños advirtió que la forma en que los líderes de la Iglesia católica han manejado las denuncias de abuso sexual por parte de miembros del clero causa "un daño continuo" en las víctimas. Así lo indicó en un informe revelado este jueves 16 de octubre.

El documento, correspondiente al segundo reporte anual de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, exige al Vaticano actuar con mayor transparencia. Además, expresa "preocupación" por la percepción que tienen muchos sobrevivientes, quienes consideran que la administración central de la Iglesia muestra una "falta de sensibilidad" y poco empática frente a sus experiencias.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Vaticano exige a la Iglesia atender mejor a víctimas de abuso sexual

Este es el primer informe que se difunde desde que León XIV fue elegido papa, y da cuenta de la complejidad del reto que enfrenta el pontífice de origen estadounidense en su intento por enfrentar los abusos sexuales contra menores y personas en situación de vulnerabilidad dentro de la Iglesia católica.

“Debemos volver a enfatizar que el patrón de décadas de mal manejo de los informes por parte de la Iglesia, que incluye abandonar, ignorar, avergonzar, culpar y estigmatizar a las víctimas/sobrevivientes, perpetúa el trauma como un daño continuo”, indica el documento.

Además, el informe del Vaticano plantea la necesidad de que la Iglesia repare el daño causado a las víctimas de abuso. Entre las acciones propuestas están el brindar atención psicológica y apoyo económico, escuchar activamente a las personas afectadas, ofrecer disculpas públicas y privadas, y aplicar cambios profundos en los mecanismos internos para abordar estos casos.

Víctimas sienten indiferencia por parte de la Iglesia

Las víctimas de abusos dentro de la Iglesia relataron haber enfrentado la "negación" y el rechazo" por parte de las autoridades eclesiásticas. Incluso, algunas víctimas compartieron testimonios sobre represalias ejercidas por obispos y otros líderes cuando se atrevieron a denunciar los hechos.

También denunciaron la “falta de atención psicológica” para los afectados y la resistencia que aún persiste en muchas iglesias frente a la implementación de reformas para prevenir nuevos casos. La "falta de rendición de cuentas" entre los altos mandos de la Iglesia fue un tema recurrente en los testimonios.

“Las figuras de autoridad dentro de la Iglesia que perpetran o facilitan abusos quizás se consideran demasiado esenciales e importantes como para rendir cuentas. La respuesta de la Iglesia a los abusos no debe repetir los mismos errores”, indica el informe.

Informe pide al Vaticano comunicar sobre la renuncia o destitución de algún obispo

La Comisión le pidió al Vaticano que sea más transparente cuando se trate de la renuncia o destitución de obispos involucrados en casos de abuso o negligencia. Según el organismo, es necesario que se expliquen públicamente las razones detrás de una salida si están vinculadas a estas situaciones, ya que actualmente solo se comunica la renuncia sin entrar en detalles.

Este grupo de trabajo está encabezado por el arzobispo francés Thibault Verny y reúne a figuras de la Iglesia junto con especialistas internacionales. Entre ellos destaca la abogada neerlandesa Maud de Boer-Buquicchio, exrelatora especial de la ONU sobre la explotación sexual infantil, quien lideró la elaboración del informe.

El documento también analiza cómo distintas iglesias en el mundo enfrentan los casos de abuso, incluyendo los ocurridos en Italia, país que ha sido duramente criticado por no haber enfrentado de manera decidida los escándalos, a pesar de estar en el corazón mismo del catolicismo. Tanto grupos católicos como víctimas denunciaron que la Iglesia italiana sigue sin rendir cuentas.