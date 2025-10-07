El papa León XIV defiende al cardenal Pietro Parolin, quien calificó de 'masacre' la guerra en Gaza

El papa León XIV salió en defensa de su mano derecha, el cardenal Pietro Parolin, quien calificó de 'masacre' la guerra en Gaza, declaración que provocó protestas de la embajada de Israel ante el Vaticano.

"El cardenal ha expresado muy bien la opinión de la Santa Sede", afirmó el Pontífice al salir de su residencia de verano de Castel Gandolfo, un pintoresco pueblo de Italia, ubicado muy cerca de Roma.

"No debemos insensibilizarnos ante la masacre", advirtió Parolin

Recientemente, Pietro Parolin calificó de inhumano e indefendible el atentado de Hamás en Israel; sin embargo, también expresó su tristeza por la muerte diaria de niños palestinos cuya única culpa fue haber nacido allí.

"Corremos el riesgo de insensibilizarnos ante esta masacre. Es inaceptable e injustificable reducir a los seres humanos a simples daños colaterales'", declaró Parolín, secretario de Estado del Vaticano.

Las declaraciones brindadas por Pietro Parolin a la prensa llegaron hasta la embajada de Israel ante la Santa Sede, quienes utilizaron sus redes sociales para protestar contra ellas.

A Israel no le gustó que usara el término 'masacre'

"El cardenal Parolin se centra en la crítica a Israel, ignorando la negativa constante de Hamás a liberar a los rehenes o poner fin a la violencia", escribió la embajada en su cuenta de X.

También denunciaron el uso del término 'masacre' porque, según la embajada, no hay equivalencia moral entre un Estado democrático que protege a sus ciudadanos y una organización terrorista que busca matarlos.

Por su parte, el papa León XIV aseguró que han sido dos años muy dolorosos desde que empezó el conflicto. "Es necesario reducir el odio, volver a la capacidad de dialogar y buscar soluciones de paz", recalcó.