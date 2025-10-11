El Nobel de la Paz a María Corina Machado, un paso hacia la democracia en Venezuela, para el Vaticano. Foto: Composición LR

El Nobel de la Paz a María Corina Machado, un paso hacia la democracia en Venezuela, para el Vaticano. Foto: Composición LR

El cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, expresó su confianza en que el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado en 2025 sea un factor clave para que Venezuela recupere la serenidad y redescubra el camino hacia la democracia. Parolin, quien conoce a fondo la situación del país por su experiencia como nuncio en Venezuela, subrayó la importancia de que todos los partidos políticos cooperen para superar la crisis que enfrenta la nación suramericana.

El Comité Noruego del Nobel eligió a la líder opositora venezolana por su incansable labor en defensa de los derechos democráticos en un país sumido en una crisis política y social. La noticia fue recibida con entusiasmo por una gran parte de los líderes políticos latinoamericanos, quienes expresaron su apoyo tanto al galardón como a la lucha de Machado por la libertad y la justicia en Venezuela.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tren de Aragua solicita a Gustavo Petro integrarse al acuerdo de paz total en Colombia

¿Qué dijo el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, sobre el impacto del Nobel de la Paz en Venezuela?

El cardenal Pietro Parolin se mostró esperanzado en que el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado sirva como motor para que Venezuela recupere el rumbo hacia la democracia. En sus declaraciones, manifestó su deseo de que el galardón ayude a restaurar la serenidad en el país y fomente una mayor cooperación entre los partidos políticos venezolanos. Parolin, gracias a su experiencia como nuncio en Venezuela, considera que este reconocimiento puede ser un factor crucial para lograr una solución pacífica a la crisis.

“Espero que esta decisión sobre María Corina realmente ayude al país. Que ayude al país a recuperar la serenidad, a redescubrir el camino de la democracia y a la cooperación entre todos los partidos políticos”, afirmó el cardenal, resaltando la importancia de la unidad política para superar la polarización que ha marcado a Venezuela en los últimos años. Según él, la cooperación entre las diferentes fuerzas políticas será clave para avanzar en la recuperación de la democracia y la estabilidad.

¿Cómo reaccionaron los líderes políticos de América Latina ante el galardón otorgado a Machado?

Los líderes políticos de América Latina respondieron unánimemente al Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, destacando la relevancia de este galardón en la lucha por la democracia y la justicia en Venezuela. Desde la coalición opositora venezolana hasta presidentes de otros países de la región, todos coincidieron en que el premio respalda la causa de la libertad y la democracia en el país suramericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes latinoamericanos, como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, expresaron su reconocimiento a la valentía y perseverancia de Machado. Santos, ganador del Nobel en 2016, destacó la importancia del galardón como un respaldo a los esfuerzos por la paz y la libertad en Venezuela.