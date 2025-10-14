El país asiático que superó a EE. UU. y ahora tiene el pasaporte más poderoso del mundo, según raking Henley 2025: No es China
El pasaporte de Estados Unidos baja al puesto 12, mientras China avanza, pero sigue fuera del top 50, según Henley & Partners.
Por primera vez en 20 años, Estados Unidos quedó fuera del top 10 del Índice de Pasaportes Henley, que clasifica la movilidad global y la facilidad para viajar sin necesidad de visa. Este año, Singapur encabeza la lista, con acceso sin visa a 193 destinos en todo el mundo, consolidándose como el pasaporte más poderoso.
El ranking demuestra cómo las políticas de apertura y cooperación internacional han transformado la movilidad de los ciudadanos, mientras algunas naciones históricamente privilegiadas pierden terreno. Corea del Sur y Japón completan el podio de esta clasificación 2025.
Top 10 países con los pasaportes más poderosos del mundo, según el ranking global
Los pasaportes más poderosos brindan acceso sin visa a numerosos destinos, lo que los convierte en herramientas clave para la movilidad internacional. A continuación, se presentan los países que lideran la clasificación Henley 2025:
- Singapur — puesto 1 en el ranking mundial con 193 destinos
- Corea del Sur — puesto 2 en el ranking mundial con 190 destinos
- Japón — puesto 3 en el ranking mundial con 189 destinos
- Alemania, Italia, Luxemburgo, España, Suiza — puesto 4 en el ranking mundial con 188 destinos
- Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos — puesto 5 en el ranking mundial con 187 destinos
- Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Suecia — puesto 6 en el ranking mundial con 186 destinos
- Australia, República Checa, Malta, Polonia — puesto 7 en el ranking mundial con 185 destinos
- Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido — puesto 8 en el ranking mundial con 184 destinos
- Canadá — puesto 9 en el ranking mundial con 183 destinos
- Letonia, Liechtenstein — puesto 10 en el ranking mundial con 182 destinos
¿Por qué Estados Unidos ha salido del top 10 del Índice de Pasaportes Henley y descendido al puesto 12 en 2025?
El descenso del pasaporte estadounidense se debe a una serie de cambios en las políticas de acceso de otros países. Brasil eliminó la entrada sin visa para ciudadanos de EE. UU., y Canadá y Australia tomaron medidas similares, mientras que Vietnam y Somalia impusieron nuevas restricciones que afectan directamente la movilidad estadounidense.
Este retroceso refleja una pérdida de "soft power" en la movilidad global. En 2014, Estados Unidos ocupaba el primer puesto del índice y, hasta julio de 2025, aún se mantenía en el top 10. Su caída al puesto 12 indica que las naciones que amplían su apertura están avanzando, mientras que aquellas que dependen de privilegios históricos pierden fuerza.
¿Qué políticas han impulsado el ascenso de Singapur, China y Emiratos en el ranking de pasaportes?
Singapur, líder del ranking, ha consolidado su posición mediante acuerdos bilaterales que permiten el ingreso sin visa a casi todos los destinos clave del mundo. Corea del Sur y Japón también se benefician de políticas de reciprocidad y cooperación internacional.
China y los Emiratos Árabes Unidos han experimentado ascensos significativos debido a la apertura de sus fronteras a nuevos destinos. China, por ejemplo, ha otorgado acceso sin visa a países de Europa, Medio Oriente y Sudamérica, mientras que los Emiratos Árabes Unidos subieron 34 puestos en la última década gracias a una estrategia similar. Estas medidas reflejan un enfoque activo hacia la movilidad global y la diplomacia internacional.