HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     
Mundo

El país asiático que superó a EE. UU. y ahora tiene el pasaporte más poderoso del mundo, según raking Henley 2025: No es China

El pasaporte de Estados Unidos baja al puesto 12, mientras China avanza, pero sigue fuera del top 50, según Henley & Partners.

Estados Unidos cae del top 10 de pasaportes; China y otros países ganan poder global. Foto: Composición LR
Estados Unidos cae del top 10 de pasaportes; China y otros países ganan poder global. Foto: Composición LR

Por primera vez en 20 años, Estados Unidos quedó fuera del top 10 del Índice de Pasaportes Henley, que clasifica la movilidad global y la facilidad para viajar sin necesidad de visa. Este año, Singapur encabeza la lista, con acceso sin visa a 193 destinos en todo el mundo, consolidándose como el pasaporte más poderoso.

El ranking demuestra cómo las políticas de apertura y cooperación internacional han transformado la movilidad de los ciudadanos, mientras algunas naciones históricamente privilegiadas pierden terreno. Corea del Sur y Japón completan el podio de esta clasificación 2025.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

lr.pe

Top 10 países con los pasaportes más poderosos del mundo, según el ranking global

Los pasaportes más poderosos brindan acceso sin visa a numerosos destinos, lo que los convierte en herramientas clave para la movilidad internacional. A continuación, se presentan los países que lideran la clasificación Henley 2025:

  • Singapur — puesto 1 en el ranking mundial con 193 destinos
  • Corea del Sur — puesto 2 en el ranking mundial con 190 destinos
  • Japón — puesto 3 en el ranking mundial con 189 destinos
  • Alemania, Italia, Luxemburgo, España, Suiza — puesto 4 en el ranking mundial con 188 destinos
  • Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos — puesto 5 en el ranking mundial con 187 destinos
  • Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Suecia — puesto 6 en el ranking mundial con 186 destinos
  • Australia, República Checa, Malta, Polonia — puesto 7 en el ranking mundial con 185 destinos
  • Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido — puesto 8 en el ranking mundial con 184 destinos
  • Canadá — puesto 9 en el ranking mundial con 183 destinos
  • Letonia, Liechtenstein — puesto 10 en el ranking mundial con 182 destinos

PUEDES VER: El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

lr.pe

¿Por qué Estados Unidos ha salido del top 10 del Índice de Pasaportes Henley y descendido al puesto 12 en 2025?

El descenso del pasaporte estadounidense se debe a una serie de cambios en las políticas de acceso de otros países. Brasil eliminó la entrada sin visa para ciudadanos de EE. UU., y Canadá y Australia tomaron medidas similares, mientras que Vietnam y Somalia impusieron nuevas restricciones que afectan directamente la movilidad estadounidense.

Este retroceso refleja una pérdida de "soft power" en la movilidad global. En 2014, Estados Unidos ocupaba el primer puesto del índice y, hasta julio de 2025, aún se mantenía en el top 10. Su caída al puesto 12 indica que las naciones que amplían su apertura están avanzando, mientras que aquellas que dependen de privilegios históricos pierden fuerza.

PUEDES VER: El país de América Latina con la segunda ciudad más feliz del mundo en 2025: no es Lima ni Bogotá

lr.pe

¿Qué políticas han impulsado el ascenso de Singapur, China y Emiratos en el ranking de pasaportes?

Singapur, líder del ranking, ha consolidado su posición mediante acuerdos bilaterales que permiten el ingreso sin visa a casi todos los destinos clave del mundo. Corea del Sur y Japón también se benefician de políticas de reciprocidad y cooperación internacional.

China y los Emiratos Árabes Unidos han experimentado ascensos significativos debido a la apertura de sus fronteras a nuevos destinos. China, por ejemplo, ha otorgado acceso sin visa a países de Europa, Medio Oriente y Sudamérica, mientras que los Emiratos Árabes Unidos subieron 34 puestos en la última década gracias a una estrategia similar. Estas medidas reflejan un enfoque activo hacia la movilidad global y la diplomacia internacional.

Notas relacionadas
¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas y retos rumbo a las elecciones presidenciales en Bolivia

¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas y retos rumbo a las elecciones presidenciales en Bolivia

LEER MÁS
El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

LEER MÁS
Trump elogia a Milei y condiciona ayuda económica para Argentina a resultado de las elecciones: "Si pierde no seremos generosos"

Trump elogia a Milei y condiciona ayuda económica para Argentina a resultado de las elecciones: "Si pierde no seremos generosos"

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Donald Trump anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha frente a Venezuela

Donald Trump anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha frente a Venezuela

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Mundo

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás tras el acuerdo de paz

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025