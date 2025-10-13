El activista cubano José Daniel Ferrer dejó su país y llegó a Estados Unidos junto con su familia este 13 de octubre, en lo que marca el inicio de su vida en el exilio. Esta decisión fue confirmada tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba como por los allegados del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el mayor grupo opositor del régimen cubano.

El 4 de octubre, Ferrer envió una carta en la que explicó los motivos detrás de su salida de Cuba. En ella, denunció que aceptaba el exilio tras "golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas" en la prisión. "Finalmente, ha sido desterrado mi hermano, con la gracia del señor. Muy contentos a pesar de la tensión que hemos tenido todos estos días", comentó a AFP Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor.

José Daniel Ferrer parte hacia el exilio en Estados Unidos

A través de un comunicado oficial, la Cancillería cubana informó que la salida de José Daniel Ferrer hacia Estados Unidos se concretó "tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García". Ferrer es reconocido por su compromiso con la lucha no violenta a favor de una transición democrática en Cuba.

En enero, había sido liberado como parte de un acuerdo gestionado con el Vaticano durante la administración del expresidente Joe Biden. Sin embargo, en abril fue detenido nuevamente. Ferrer también formó parte del grupo de 75 disidentes, entre los que se encontraban activistas, intelectuales y periodistas, que fueron arrestados durante la conocida "Primavera Negra" en 2003.

El 11 de julio de 2021, fue capturado por las autoridades cuando intentaba sumarse a las manifestaciones masivas contra el Gobierno, consideradas las más multitudinarias desde el triunfo de la revolución en 1959. Ferrer fue trasladado desde la prisión de Mar Verde hasta el aeropuerto internacional de Santiago de Cuba, donde finalmente pudo reencontrarse con su familia.

La carta escrita por José Daniel Ferrer

A inicios de octubre, Ana Belkis Ferrer, hermana del disidente cubano, compartió en redes sociales una carta escrita a mano por José Daniel Ferrer desde prisión. En el documento, el opositor indicó que las autoridades le habrían presionado a hacer declaraciones públicas o para solicitar formalmente a la embajada de Estados Unidos y a la Iglesia católica el inicio de un proceso de diálogo.

En las cuatro páginas del manuscrito, Ferrer detalla el camino que lo llevó a aceptar su salida del país, una decisión difícil que durante años se negó siquiera a considerar. Finalmente, optó por el exilio como resultado de una prolongada presión política, una realidad que ya han enfrentado numerosos activistas y voces críticas al régimen en los últimos años.

“Ante las constantes manifestaciones de la policía política para que me fuera de Cuba, terminé aceptando la salida al exilio”, enfatizó. “Estoy listo para morir, pero no para vivir sin honor, sin dignidad”, y agregó: “No saldré bajo las presiones y el juego sucio de los esbirros de la tiranía”.

Ferrer asegura que su familia también sufrió "persecución"

José Daniel Ferrer explicó que su decisión de abandonar Cuba estuvo motivada, ante todo, "por la seguridad de su familia", que ha sido blanco de una persecución constante e implacable. Además, reconoció sentirse profundamente desilusionado por la falta de unidad, el sectarismo y la ineficacia que, según él, afectan a la oposición tanto dentro como fuera de la isla, lo que ha debilitado la lucha por la libertad y el bienestar del pueblo cubano.

También expresó su decepción frente a lo que considera una actitud permisiva o indiferente por parte de gran parte del llamado mundo libre frente al régimen cubano. A su parecer, solo Estados Unidos “mantiene una postura firme contra el régimen comunista y verdaderamente solidaria con la oposición pacífica y el pueblo cubano".