HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

No es Colombia ni Perú: este es el único país de América Latina que tiene el mejor café del mundo, según Taste Atlas 2025

Una finca en Panamá se lleva el primer lugar mundial en café, gracias a su grano Geisha y métodos de cultivo únicos en América Latina y el mundo.

Foto: Vietnam Airlines/RTVE
Foto: Vietnam Airlines/RTVE

América Latina se consolida como una de las regiones líderes en la producción mundial de café. Países como Colombia, Brasil, Ecuador y Perú se distinguen por la calidad excepcional de sus granos. Según Taste Atlas 2025, uno de los cafés latinoamericanos figura entre los mejor calificados a nivel global, gracias a su sabor, aroma y técnicas tradicionales de cultivo.

Según el informe Tendencias Nacionales de Datos del Café (NCDT), publicado en enero de 2025, el 66% de las personas adultas en Estados Unidos consume café todos los días, lo que representa una proporción mayor que la del consumo diario de té, jugos, refrescos y agua embotellada. En promedio, cada consumidor habitual ingiere tres tazas diarias.

Foto: Taste Atlas

Foto: Taste Atlas

PUEDES VER: El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

lr.pe

¿Cuál es el mejor café del mundo según Taste Atlas?

La plataforma reconoce a Hacienda La Esmeralda, situada en Boquete, Panamá, como el productor número uno a nivel global. Esta finca, con más de medio siglo de tradición, elabora microlotes de café Geisha que sobresalen por el esmero en su cultivo, la recolección manual y el uso de técnicas innovadoras en su procesamiento. Todo ello da como resultado una experiencia sensorial inigualable en cada taza.

Hacienda La Esmeralda representa el concepto de café premium y ha convertido a Panamá en un referente internacional del café de especialidad. Como empresa familiar, cuida con precisión cada etapa del proceso, desde la siembra hasta el tueste, lo que se refleja en la calidad de cada lote.

PUEDES VER: El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

lr.pe

Top 10 mejores cafes de América Latina, según Taste Atlas 2025

  • Hacienda La Esmeralda, Panamá — Puesto 1 en el ranking mundial
  • Ninety Plus Gesha Estates Liceo, Panamá — Puesto 3 en el ranking mundial
  • Café Granja La Esperanza Sudan Rume, Colombia — Puesto 4 en el ranking mundial
  • Finca Elida Geisha, Panamá — Puesto 6 en el ranking mundial
  • Selección de Aida Batlle Kilimanjaro, El Salvador — Puesto 7 en el ranking mundial
  • Finca El Injerto Bourbon, Guatemala — Puesto 8 en el ranking mundial
  • Finca El Puente Geisha, Honduras — Puesto 10 en el ranking mundial
  • Café Daterra Obra Maestra Laurina, Brasil — Puesto 11 en el ranking mundial
  • Hacienda Primavera Primavera Geisha, Brasil — Puesto 12 en el ranking mundial
  • La Palma y El Tucán Sidra Nano Lote 14, Colombia — Puesto 14 en el ranking mundial
Foto: Taste Atlas

Foto: Taste Atlas

Top 10 mejores cafes del mundo, según Taste Atlas 2025

  • Hacienda La Esmeralda Geisha, Panamá — Puesto 1 en el ranking mundial
  • Gayo Kopi Kopi Luwak, Indonesia — Puesto 2 en el ranking mundial
  • Ninety Plus Gesha Estates Liceo, Panamá — Puesto 3 en el ranking mundial
  • Café Granja La Esperanza Sudan Rume, Colombia — Puesto 4 en el ranking mundial
  • Finca Gesha Village 1931 Natural, Etiopía — Puesto 5 en el ranking mundial
  • Finca Elida Geisha, Panamá — Puesto 6 en el ranking mundial
  • Selección de Aida Batlle Kilimanjaro, El Salvador — Puesto 7 en el ranking mundial
  • Finca El Injerto Bourbon, Guatemala — Puesto 8 en el ranking mundial
  • Café Cohoma Original Custom Roast, India — Puesto 9 en el ranking mundial
  • Finca El Puente Geisha, Honduras — Puesto 10 en el ranking mundial
Notas relacionadas
Así opera la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J', según periodista de Argentina

Así opera la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J', según periodista de Argentina

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hamás responde a Donald Trump: acepta entregar a los rehenes “vivos o muertos”, pero exige negociar plan de paz

Hamás responde a Donald Trump: acepta entregar a los rehenes “vivos o muertos”, pero exige negociar plan de paz

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
Donald Trump responde a Hamás: asegura estar listo para una paz duradera y pide detener el bombardeo en Gaza

Donald Trump responde a Hamás: asegura estar listo para una paz duradera y pide detener el bombardeo en Gaza

LEER MÁS
EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

LEER MÁS
Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025