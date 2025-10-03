América Latina se consolida como una de las regiones líderes en la producción mundial de café. Países como Colombia, Brasil, Ecuador y Perú se distinguen por la calidad excepcional de sus granos. Según Taste Atlas 2025, uno de los cafés latinoamericanos figura entre los mejor calificados a nivel global, gracias a su sabor, aroma y técnicas tradicionales de cultivo.

Según el informe Tendencias Nacionales de Datos del Café (NCDT), publicado en enero de 2025, el 66% de las personas adultas en Estados Unidos consume café todos los días, lo que representa una proporción mayor que la del consumo diario de té, jugos, refrescos y agua embotellada. En promedio, cada consumidor habitual ingiere tres tazas diarias.

¿Cuál es el mejor café del mundo según Taste Atlas?

La plataforma reconoce a Hacienda La Esmeralda, situada en Boquete, Panamá, como el productor número uno a nivel global. Esta finca, con más de medio siglo de tradición, elabora microlotes de café Geisha que sobresalen por el esmero en su cultivo, la recolección manual y el uso de técnicas innovadoras en su procesamiento. Todo ello da como resultado una experiencia sensorial inigualable en cada taza.

Hacienda La Esmeralda representa el concepto de café premium y ha convertido a Panamá en un referente internacional del café de especialidad. Como empresa familiar, cuida con precisión cada etapa del proceso, desde la siembra hasta el tueste, lo que se refleja en la calidad de cada lote.

Top 10 mejores cafes de América Latina, según Taste Atlas 2025

Hacienda La Esmeralda, Panamá — Puesto 1 en el ranking mundial

Ninety Plus Gesha Estates Liceo, Panamá — Puesto 3 en el ranking mundial

Café Granja La Esperanza Sudan Rume, Colombia — Puesto 4 en el ranking mundial

Finca Elida Geisha, Panamá — Puesto 6 en el ranking mundial

Selección de Aida Batlle Kilimanjaro, El Salvador — Puesto 7 en el ranking mundial

Finca El Injerto Bourbon, Guatemala — Puesto 8 en el ranking mundial

Finca El Puente Geisha, Honduras — Puesto 10 en el ranking mundial

Café Daterra Obra Maestra Laurina, Brasil — Puesto 11 en el ranking mundial

Hacienda Primavera Primavera Geisha, Brasil — Puesto 12 en el ranking mundial

La Palma y El Tucán Sidra Nano Lote 14, Colombia — Puesto 14 en el ranking mundial

