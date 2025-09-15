Los familiares lamentan el fallecimiento del padre de familia y de su menor hija en el desastre natural en Amazonas. Foto: Composición LR

Los familiares lamentan el fallecimiento del padre de familia y de su menor hija en el desastre natural en Amazonas. Foto: Composición LR

El pasado 5 de septiembre una tragedia conmocionó a la localidad de Cohechan, distrito de Conila, en el Amazonas, cuando un gran deslizamiento provocó la muerte de seis personas. Entre las víctimas se encontraba el obrero Víctor Hugo Zumaeta Tuesta, quien el día del incidente estaba acompañado de su menor hija de seis años.

De acuerdo con Reporte Semanal, Víctor Hugo y su hija eran inseparables, ya que ella lo acompañaba a todos lados cuando él tenía que trabajar. Tres semanas antes de la tragedia, el obrero llegó a la casa de su madre junto a sus dos hijos, pues había obtenido un eventual empleo en las obras de una cantera. Aquel día, él se encontraba por culminar sus labores en uno de los volquetes cuando la emergencia sucedió.

Obrero falleció junto con su hija en derrumbe de Amazonas

Los hijos de Víctor Hugo Zumaeta habían ido a su trabajo para llevarle el almuerzo. Luego de comer juntos, el mayor de ambos regresó a su casa para cargar el celular de su padre y fue entonces que la menor de seis años se quedó, pues había insistido con también ir a visitarlo. Esa misma tarde se reportó un enorme deslizamiento en la cantera donde se realizaba la obra, lo cual terminó sepultando y acabando con la vida de seis personas.

Los más allegados a Zumaeta afirman que era un hombre comprometido con difundir la palabra de Dios, pues lo hacía junto a su esposa, Noelia Challca, con quien llevaba 12 años de casados. Ella había decidido quedarse en Tarapoto esperando unos días para darle el alcance a su familia sin saber lo que había ocurrido. "Siempre mi hijita me decía que era feliz aquí. Tengo cuatro amiguitos, me decía", sostuvo la madre en la escuela donde había matriculado a sus hijos durante su estancia en Conila.

La abuela de familia contó que su nieta había insistido con ir a ver a su padre, pues era muy apegada a él. "Yo le dije 'no te vayas hijita', pero ella ya estaba acostumbrada. Salía y se iba. 'Yo quiero a mi papi, mi papi'. Mucho quería a su papá", sostuvo Noelia Tuesta para Reporte Semanal.

El derrumbe en Conila que terminó en tragedia

Noelia Challca se enteró del fallecimiento de su esposo y de su menor hijo por una llamada telefónica de su cuñado. "El Huguito y tu hija también. Un cerro los tapó, me dijo. Casi me da un ataque en ese momento porque no podría creerlo", sostuvo la madre de familia. En las imágenes se pudo evidenciar la fuerza con la que el deslizamiento sepultó a los vehículos de maquinaria pesada que se encontraban en el lugar.

Al cierre de esta nota, medios locales precisaron que uno de los vehículos todavía se encuentra sepultado a 100 metros de profundidad, lo cual refleja la magnitud de la tragedia que acabó con la vida de seis personas, entre ellas Víctor Hugo Zumaeta junto a su menor hija.

