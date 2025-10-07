Esta es la mejor ciudad de América Latina para que viva la Generación Z, según ranking 2025 de Time Out

Una ciudad de América Latina destacó como un de las mejores para que viva la Generación Z. | Composición LR

La Generación Z, formada por personas nacidas entre mediados de los años noventa y principios de los 2010, tiene prioridades distintas a generaciones anteriores. Cuando se trata de elegir una ciudad para vivir, valoran la asequibilidad, el acceso a espacios verdes, la calidad de vida, la posibilidad de hacer amigos y una escena cultural activa y accesible. Con base en estos criterios, Time Out publicó su esperado ranking 2025 de las mejores ciudades del mundo para veinteañeros.

La evaluación, realizada a más de 18.500 jóvenes menores de 30 años, incluyó ciudades de todos los continentes y arrojó resultados reveladores para América Latina. Aunque la región no domina el ranking global, una ciudad logró destacar y entrar entre las diez mejores del mundo para esta generación.

¿Cuál es la mejor ciudad de América Latina para que viva la Generación Z en 2025?

De acuerdo con el ranking Time Out 2025, la mejor ciudad de América Latina para la Generación Z es Ciudad de México. Es la única urbe de la región que logró entrar al top 10 global gracias a una combinación de factores que la hacen especialmente atractiva para los jóvenes veinteañeros.

El 83 % de los jóvenes encuestados que viven allí afirmaron sentirse felices, posicionándola como una de las ciudades más felices para la Generación Z. Además, fue destacada como una de las más económicas del listado global: el 69 % valoró positivamente su asequibilidad urbana, un punto clave para quienes buscan independencia económica sin sacrificar calidad de vida.

Otros elementos que contribuyeron a su posicionamiento fueron la vida nocturna activa, la diversidad e inclusión en la ciudad, y una oferta cultural que no solo es rica, sino también accesible.

El top 10 de las mejores ciudades para que viva la Generación Z, según Time Out 2025

Estas son las ciudades que lideran el ranking 2025, según la opinión de jóvenes menores de 30 años:

Bangkok, Tailandia Melbourne, Australia Ciudad del Cabo, Sudáfrica Ciudad de Nueva York, EE. UU. Copenhague, Dinamarca Barcelona, España Edimburgo, Reino Unido Ciudad de México, México Londres, Reino Unido Shanghái, China

En el ranking 2025 de Time Out, Ciudad de México destaca como la única ciudad latinoamericana elegida por la Generación Z, consolidándose como un referente en calidad de vida urbana para jóvenes. Su presencia en el listado resalta aún más si se considera que otras capitales importantes como Bogotá, Santiago, Buenos Aires o Lima no lograron ingresar al ranking global.