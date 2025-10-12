El país que revoluciona el mar latino con el primer barco impulsado con hidrógeno verde en Sudamérica

Itaipú Binacional, empresa encargada de la central hidroeléctrica ubicada en la frontera entre Brasil y Paraguay, presentó una embarcación impulsada completamente por hidrógeno verde, un combustible limpio que no genera emisiones de gases de efecto invernadero. El barco, desarrollado por Itaipú Parquetec —el centro de innovación de la compañía enfocado en soluciones sostenibles—, se convierte en el primero de su tipo en toda Latinoamérica. La presentación se realizó en el embalse de Itaipú, sobre el río Paraná.

La compañía anunció que el lanzamiento oficial del barco tendrá lugar en Belém, durante la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en la capital del estado de Pará. Este proyecto busca posicionar a Itaipú como referente en innovación energética y en el desarrollo de tecnologías sostenibles aplicadas al transporte fluvial.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es la función de este revolucionario barco en Sudamérica?

La embarcación de aluminio, que mide 9,5 metros de largo por 3 metros de ancho, será empleada inicialmente para la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos en las islas habitadas de Belém, capital del estado de Pará, Brasil. Este uso permitirá aprovechar su diseño sostenible en una actividad de impacto ambiental positivo en la región amazónica.

El barco incorpora un sistema de energía solar y opera sin generar ruido ni emisiones contaminantes, ya que el único residuo que produce su motor es agua pura. Estará a cargo de la Fundación de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (Fadesp), entidad sin fines de lucro vinculada a la Universidad Federal de Pará (UFPA), dedicada a impulsar el desarrollo científico, social y tecnológico en la Amazonía.

La importancia del hidrógeno verde

El hidrógeno es un gas que puede emplearse como combustible sin emitir dióxido de carbono, uno de los principales responsables del efecto invernadero. Aunque es el elemento más abundante en la naturaleza, rara vez se encuentra de forma aislada, ya que suele estar combinado con otros elementos, como en el caso del agua.

Uno de los métodos más avanzados para obtenerlo es la electrólisis, un proceso que separa los componentes del agua utilizando energía. Cuando esta energía proviene de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, el hidrógeno obtenido se clasifica como “verde”.

El único residuo tras su combustión es agua pura

Daniel Cantane, gerente del Centro de Tecnología de Hidrógeno de Itaipú Parquetec, explicó a Agência Brasil que la producción y uso del hidrógeno verde no generan contaminación ambiental. En el caso de una embarcación, detalló que el único residuo tras su combustión es agua pura, la cual puede regresar al río sin afectar el ecosistema, lo que convierte esta tecnología en una alternativa limpia.

Cantane también anunció la instalación en Belém de una estación náutica similar a la de Foz do Iguaçu, que funcionará con energía solar para producir hidrógeno verde de manera local. Esta infraestructura tendrá la capacidad de almacenar el combustible generado y contará con un sistema de recarga para abastecer a las embarcaciones, lo que garantizará el uso continuo del barco después de la COP30.