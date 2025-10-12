HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados
EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

El país que revoluciona el mar latino con el primer barco impulsado con hidrógeno verde en Sudamérica

Itaipú Binacional presenta la primera embarcación de hidrógeno verde en Latinoamérica, un innovador barco diseñado para la recolección de residuos en la región amazónica.

La embarcación de aluminio mide 9,5 metros de largo por 3 metros de ancho. Foto: Composición LR
La embarcación de aluminio mide 9,5 metros de largo por 3 metros de ancho. Foto: Composición LR

Itaipú Binacional, empresa encargada de la central hidroeléctrica ubicada en la frontera entre Brasil y Paraguay, presentó una embarcación impulsada completamente por hidrógeno verde, un combustible limpio que no genera emisiones de gases de efecto invernadero. El barco, desarrollado por Itaipú Parquetec —el centro de innovación de la compañía enfocado en soluciones sostenibles—, se convierte en el primero de su tipo en toda Latinoamérica. La presentación se realizó en el embalse de Itaipú, sobre el río Paraná.

La compañía anunció que el lanzamiento oficial del barco tendrá lugar en Belém, durante la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en la capital del estado de Pará. Este proyecto busca posicionar a Itaipú como referente en innovación energética y en el desarrollo de tecnologías sostenibles aplicadas al transporte fluvial.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

lr.pe

¿Cuál es la función de este revolucionario barco en Sudamérica?

La embarcación de aluminio, que mide 9,5 metros de largo por 3 metros de ancho, será empleada inicialmente para la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos en las islas habitadas de Belém, capital del estado de Pará, Brasil. Este uso permitirá aprovechar su diseño sostenible en una actividad de impacto ambiental positivo en la región amazónica.

El barco incorpora un sistema de energía solar y opera sin generar ruido ni emisiones contaminantes, ya que el único residuo que produce su motor es agua pura. Estará a cargo de la Fundación de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (Fadesp), entidad sin fines de lucro vinculada a la Universidad Federal de Pará (UFPA), dedicada a impulsar el desarrollo científico, social y tecnológico en la Amazonía.

La importancia del hidrógeno verde

El hidrógeno es un gas que puede emplearse como combustible sin emitir dióxido de carbono, uno de los principales responsables del efecto invernadero. Aunque es el elemento más abundante en la naturaleza, rara vez se encuentra de forma aislada, ya que suele estar combinado con otros elementos, como en el caso del agua.

Uno de los métodos más avanzados para obtenerlo es la electrólisis, un proceso que separa los componentes del agua utilizando energía. Cuando esta energía proviene de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, el hidrógeno obtenido se clasifica como “verde”.

El único residuo tras su combustión es agua pura

Daniel Cantane, gerente del Centro de Tecnología de Hidrógeno de Itaipú Parquetec, explicó a Agência Brasil que la producción y uso del hidrógeno verde no generan contaminación ambiental. En el caso de una embarcación, detalló que el único residuo tras su combustión es agua pura, la cual puede regresar al río sin afectar el ecosistema, lo que convierte esta tecnología en una alternativa limpia.

Cantane también anunció la instalación en Belém de una estación náutica similar a la de Foz do Iguaçu, que funcionará con energía solar para producir hidrógeno verde de manera local. Esta infraestructura tendrá la capacidad de almacenar el combustible generado y contará con un sistema de recarga para abastecer a las embarcaciones, lo que garantizará el uso continuo del barco después de la COP30.

Notas relacionadas
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El mejor restaurante del mundo está en un país de Sudamérica, según ranking de Tripadvisor 2025: supera a Perú y Brasil

El mejor restaurante del mundo está en un país de Sudamérica, según ranking de Tripadvisor 2025: supera a Perú y Brasil

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Mundo

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025