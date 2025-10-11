HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Melania Trump sorprende al admitir que negocia con Vladimir Putin por niños ucranianos secuestrados

La esposa de Donald Trump aseguró que, gracias a sus gestiones con Vladimir Putin, ocho niños ucranianos secuestrados durante la invasión rusa han logrado reunirse con sus familias.

Melania Trump es una exmodelo de 55 años nacida en Eslovenia.
Melania Trump es una exmodelo de 55 años nacida en Eslovenia. | Foto: AFP

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, reveló que ha estado en contacto con el presidente ruso Vladimir Putin, por el destino de los niños ucranianos secuestrados por Rusia en el marco de la guerra.

Melania Trump, de 55 años, aseguró desde la Casa Blanca que ocho niños ucranianos se habían reencontrado con sus familias en las últimas 24 horas, gracias a las negociaciones entre su equipo y el de Vladimir Putin.

Ocho niños ucranianos ya se reencontraron con sus familias

"Vladimir Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida sobre el bienestar de estos niños ucranianos que residen en Rusia", explicó Melania Trump, tras recordar que su esposo le entregó al mandatario ruso una carta suya durante una cumbre en Alaska.

"Han pasado muchas cosas desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin recibió mi carta el pasado mes de agosto. Respondió por escrito mostrando su disposición a colaborar directamente conmigo", declaró.

La exmodelo, nacida en Eslovenia, también dijo que ambas partes habían mantenido reuniones y llamadas extraoficiales, todas ellas de buena fe.

"Ocho niños se han reunido con sus familias en las últimas 24 horas. Uno de ellos, una niña que había sido desplazada por los combates, estaba regresando de Ucrania a Rusia", señaló.

Rusia habría secuestrado a más de 20.000 niños, afirma Ucrania

Ucrania ha acusado a Rusia de secuestrar a casi 20.000 niños tras la invasión de febrero de 2022. Kiev ha convertido la cuestión de los niños secuestrados en una prioridad diplomática.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y su comisionada para los derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, por acusaciones de secuestro de menores.

Melania Trump afirmó en su anuncio que Rusia había demostrado su disposición a compartir detalles para identificar a los niños secuestrados, incluyendo biografías y fotografías.

Asimismo, la esposa de Donald Trump aseguró que seguirá trabajando para que más niños regresen a sus hogares. "Esta es una iniciativa importante para mí", sostuvo.

