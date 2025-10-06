HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Ucrania denuncia la presencia de componentes extranjeros en los drones y misiles rusos

El presidente de Ucrania reveló que miles de componentes fabricados en Estados Unidos, Alemania, Japón y otros países, están siendo usados en misiles y drones rusos empleados en los bombardeos contra su territorio.

Volodímir Zelenski arremetió contra varios países extranjeros, entre ellos Estados Unidos.
Volodímir Zelenski arremetió contra varios países extranjeros, entre ellos Estados Unidos. | Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció la presencia de miles de componentes suministrados por empresas de Estados Unidos, Alemania o Japón en los sistemas de misiles y drones que Rusia usó para atacarlos este fin de semana.

"Durante los bombardeos masivos en la noche del 5 de octubre, Rusia empleó 549 sistemas de armas que contenían 102.785 componentes de fabricación extranjera", afirmó el mandatario ucraniano en sus redes sociales oficiales.

PUEDES VER: Rusia intensifica los ataques a las redes eléctricas de Ucrania y deja 5 muertos tras bombardeo con drones y misiles

lr.pe

Acusan a EE.UU. y otros países de proveer estos componentes a Rusia

Zelenski citó a Estados Unidos, China, Taiwán, Reino Unido, Alemania, Suiza, Japón, Corea del Sur y Países Bajos, a los que acusa de no impedir esos suministros.

El jefe de estado acusó a las empresas de estos países extranjeros de proveer sistemas informáticos, microprocesadores o sensores que permiten el funcionamiento de misiles y drones.

Según el presidente ucraniano, misiles balísticos rusos como el Iskander o el Kinzhal, utilizan tecnologías importadas de Estados Unidos.

PUEDES VER: Nuevo ataque con drones de Rusia a estación de trenes en Ucrania deja al menos 30 personas heridas

lr.pe

Rusia intensifica ataques aéreos en Ucrania

En las últimas semanas, Rusia está intensificando sus ataques aéreos nocturnos contra Ucrania, apuntando especialmente a la red eléctrica y provocando cortes de electricidad.

En la madrugada del 05 de octubre de 2025, cerca de 500 drones y más de 50 misiles cayeron sobre Ucrania.

En la región de Leópolis (oeste del país), hasta ahora relativamente preservada por la guerra desde que empezó la invasión rusa en 2022, murieron cuatro personas.

Por otra parte, en la zona de Zaporiyia, una persona murió y otras diez resultaron heridas, según el gobernador regional, Iván Fedorov.

Notas relacionadas
Rusia intensifica los ataques a las redes eléctricas de Ucrania y deja 5 muertos tras bombardeo con drones y misiles

Rusia intensifica los ataques a las redes eléctricas de Ucrania y deja 5 muertos tras bombardeo con drones y misiles

LEER MÁS
Nuevo ataque con drones de Rusia a estación de trenes en Ucrania deja al menos 30 personas heridas

Nuevo ataque con drones de Rusia a estación de trenes en Ucrania deja al menos 30 personas heridas

LEER MÁS
Rusia lanza campaña militar para reclutar 135.000 hombres y promete que no serán enviados a Ucrania

Rusia lanza campaña militar para reclutar 135.000 hombres y promete que no serán enviados a Ucrania

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025