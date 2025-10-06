Ucrania denuncia la presencia de componentes extranjeros en los drones y misiles rusos

Volodímir Zelenski arremetió contra varios países extranjeros, entre ellos Estados Unidos. | Foto: AFP

Volodímir Zelenski arremetió contra varios países extranjeros, entre ellos Estados Unidos. | Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció la presencia de miles de componentes suministrados por empresas de Estados Unidos, Alemania o Japón en los sistemas de misiles y drones que Rusia usó para atacarlos este fin de semana.

"Durante los bombardeos masivos en la noche del 5 de octubre, Rusia empleó 549 sistemas de armas que contenían 102.785 componentes de fabricación extranjera", afirmó el mandatario ucraniano en sus redes sociales oficiales.

Acusan a EE.UU. y otros países de proveer estos componentes a Rusia

Zelenski citó a Estados Unidos, China, Taiwán, Reino Unido, Alemania, Suiza, Japón, Corea del Sur y Países Bajos, a los que acusa de no impedir esos suministros.

El jefe de estado acusó a las empresas de estos países extranjeros de proveer sistemas informáticos, microprocesadores o sensores que permiten el funcionamiento de misiles y drones.

Según el presidente ucraniano, misiles balísticos rusos como el Iskander o el Kinzhal, utilizan tecnologías importadas de Estados Unidos.

Rusia intensifica ataques aéreos en Ucrania

En las últimas semanas, Rusia está intensificando sus ataques aéreos nocturnos contra Ucrania, apuntando especialmente a la red eléctrica y provocando cortes de electricidad.

En la madrugada del 05 de octubre de 2025, cerca de 500 drones y más de 50 misiles cayeron sobre Ucrania.

En la región de Leópolis (oeste del país), hasta ahora relativamente preservada por la guerra desde que empezó la invasión rusa en 2022, murieron cuatro personas.

Por otra parte, en la zona de Zaporiyia, una persona murió y otras diez resultaron heridas, según el gobernador regional, Iván Fedorov.