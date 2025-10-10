HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

Según información de Al Jazeera, miles de familias desplazadas de Gaza regresaron desde las zonas del sur del enclave hacia el norte, habitual foco del conflicto, tras la retirada de las tropas israelíes.

Tras el retiro de tropas de Israel, familias entera regresaron al norte de Gaza.
Tras el retiro de tropas de Israel, familias entera regresaron al norte de Gaza. | AFP

El Ejército de Israel comenzó la "fase uno" del acuerdo de alto el fuego con el grupo Hamás, que contempla la retirada de sus tropas detrás de la línea establecida en Gaza, mientras se espera la liberación de rehenes —vivos o muertos— en una cuenta regresiva de 72 horas. El avance del plan permitió que miles de familias desplazadas regresaran desde el sur del enclave hacia el norte gazatí.

Steve Witkoff, emisario de Estados Unidos, fue el encargado de confirmar las acciones del Ejército israelí. "Hacia las 12.00 horas locales, completaron la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla", confirmó. Finalmente, precisó que "el periodo de 72 horas para la liberación de rehenes ya comenzó".

Autoridades de Gaza llaman a la cooperación y disciplina para garantizar el éxito del alto el fuego

Este viernes, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza realizó un llamamiento nacional para que la población del enclave garantice el éxito de la fase de recuperación humanitaria del acuerdo de alto el fuego. La entidad señaló que la cooperación, la disciplina y la atención a las instrucciones de las agencias gubernamentales son las vías más seguras para acelerar y facilitar los servicios destinados al pueblo gazatí.

En la misma línea, las fuerzas policiales palestinas en Gaza aseguraron que los oficiales "cumplirán con su deber de servir y apoyar a la ciudadanía, así como de proteger la propiedad pública y privada". Además, hicieron un llamado a la población a mantener extrema cautela y vigilancia al regresar a sus hogares y zonas residenciales ante la posible presencia de objetos sospechosos, desechos peligrosos y artefactos sin detonar.

Genera expectación la próxima visita de Donald Trump a Israel

El exministro de Justicia israelí, Yossi Beilin, aseguró que será interesante ver qué temas abordará Donald Trump en su esperada visita a Israel y en su discurso en la Knesset, el parlamento israelí. En declaraciones a Al Jazeera, Beilin afirmó que el presidente es impredecible, pero que seguramente "hablará muy positivamente" sobre Benjamín Netanyahu durante su viaje.

Finalmente, Beilin aseguró que espera que Trump sea más específico respecto a los puntos detallados en su plan para la paz en Gaza, especialmente en lo que concierne a la inclusión de un Estado palestino, un tema que fue tratado de "forma muy vaga" en el documento destinado a promover la paz entre Israel y el movimiento Hamas.

