Mujer es enterrada “viva” en Colombia tras ser alcanzada por un rayo que cayó cerca de su casa

Los familiares de Arlidis Ozuna, una joven natural de Colombia, decidieron enterrarla "viva" tras sufrir el impacto de un rayo. Esto, como parte una práctica ancestral.

Mujer fue enterrada “viva” en Colombia tras ser impactada por un rayo.
Mujer fue enterrada “viva” en Colombia tras ser impactada por un rayo. | WIRED

En la localidad de Lorica, Colombia, una joven de 22 años, identificada como Arlidis Ozuna Rubio, fue alcanzada por un rayo que cayó sobre un árbol cercano mientras lavaba ropa en el patio de su casa. El impacto le provocó entumecimiento, pérdida de fuerza y una sordera temporal.

Ante la emergencia, la joven fue trasladada de inmediato a la clínica Camu Santa Teresita, donde recibió atención médica especializada. Tras las evaluaciones correspondientes, los profesionales determinaron que su estado no presentaba complicaciones graves y le dieron el alta poco después y sin mayores complicaciones.

PUEDES VER: EEUU arremete contra Gustavo Petro ante la ONU: "Sus políticas para la paz y la seguridad son irresponsables"

lr.pe

Mujer es enterrada “viva” en Colombia tras sufrir el impacto de un rayo

A pesar de que fue evaluada por personal médico y dada de alta, la joven continuó experimentando molestias al regresar a su casa. Ante esta situación, sus familiares optaron por recurrir a una práctica ancestral: cavaron un profundo hoyo en el suelo y colocaron a la joven en su interior, dejándola enterrada hasta el cuello, con solo la cabeza expuesta.

Esta práctica tiene raíces en creencias populares, según las cuales el contacto directo con la tierra permite liberar la energía del rayo que, se cree, permanece en el cuerpo tras ser alcanzado. El "ritual", como es conocido por los lugareños, duró aproximadamente cuatro horas.

PUEDES VER: Petro exige la cárcel para Trump si sigue siendo cómplice de genocidio en Gaza: "Su ejército no lo debe obedecer"

lr.pe

Caso de joven colombiana se viralizó en redes

El caso de Arlidis Ozuna se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó todo tipo de reacciones. Varios usuarios comentaron que, según sus creencias o experiencias, enterrar a una persona podía ayudar efectivamente a liberar la energía residual de un rayo. Sin embargo, algunos señalaron que, para que el método funcionara correctamente, era necesario que la tierra estuviera húmeda y que el tiempo de permanencia debía ser mayor.

Mientras tanto, decenas de vecinos y personas curiosas se acercaron al lugar para observar el ritual, convencidos de que el contacto directo con el suelo permitiría expulsar la energía acumulada tras la descarga eléctrica. Según medios locales, al finalizar el proceso, la joven mostró señales evidentes de mejoría.

PUEDES VER: El "Efecto Petro": ¿Podría la crisis de la visa desencadenar la ruptura de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

lr.pe

Estas son las mejores universidades de Colombia, según el ranking QS América Latina

El ranking QS World University Rankings: América Latina y Caribe 2026 destaca las mejores universidades de la región, de acuerdo a la reputación académica, la empleabilidad de los egresados y el impacto de la investigación. Este año, 67 universidades de Colombia siguen mostrando un rendimiento notable, a pesar de los desafíos en cuanto a la calidad educativa en algunas áreas. En ese sentido, las 5 mejores universidades del vecino país son:

  • Universidad de los Andes (8 en Latinoamérica)
  • Universidad Nacional de Colombia (12)
  • Pontificia Universidad Javeriana (18)
  • Universidad de Antioquia (20)
  • Universidad del Rosario (27)
