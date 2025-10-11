El tiroteo en la escuela Leland High School, al noroeste de Mississippi, ocurrió en la medianoche y cuatro heridos están graves. | Composición LR

Al menos cuatro personas murieron y otras 12 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Leland High School, en el noroeste de Mississippi, en la medianoche. Según el alcalde de la ciudad, John Lee, 16 personas fueron alcanzadas por los disparos cerca del centro de Leland durante un partido de fútbol. Sin embargo, no se aclaró si las cuatro víctimas fatales están incluidas en este total.

La policía de Leland inició una investigación y, según medios locales, la Policía arrestó al presunto sospechoso. Las autoridades locales no han proporcionado más detalles sobre el tiroteo, y la Oficina de Investigación de Mississippi está colaborando en la pesquisa, aunque delegó la divulgación de información a la policía local.

Así ocurrió el tiroteo en Mississippi que dejó 4 muertos

El tiroteo ocurrió durante una reunión posterior a un partido de regreso a casa de la escuela secundaria Leland High School. Según el senador estatal Derrick Simmons, la gente estaba reunida y divirtiéndose en el centro de la ciudad cuando comenzó el tiroteo. El incidente fue calificado como un acto de "violencia armada sin sentido", en medio de una creciente preocupación por la proliferación de armas en circulación en la zona.

A pesar de la gravedad del tiroteo, el alcalde Lee aclaró que el ataque no ocurrió cerca de la escuela secundaria. Leland, una ciudad de aproximadamente 4.000 habitantes, ubicada a unos 185 kilómetros al noroeste de Jackson, sigue siendo escenario de una investigación en curso para esclarecer los hechos.

¿Quién sería el sospechoso del tiroteo en Mississippi?

El sábado ocurrió un tiroteo que dejó varios heridos, de los cuales cuatro fueron transportados en helicóptero al Centro Médico de la Universidad de Mississippi en estado crítico, aunque no se ha detallado la condición de los demás afectados. Testigos del caos reportaron que algunos se refugiaron en los maleteros de sus coches para escapar de los disparos.

Tylar Jarod Goodloe, de 18 años, podría ser el sospechoso del tiroteo, de acuerdo a las pistas de ciudadanos que lo ubicaron en el área. El alcalde de Leland, John Lee, expresó su tristeza por la tragedia en un mensaje en redes sociales, mientras las autoridades continúan con la investigación.