Sociedad

Balean a peruano cerca de estación del Metro de Santiago en Chile: cámaras captan presunto crimen por encargo

El joven peruano de 32 años fue identificado como Jorge Luis Montero Burgos y se dirigía a tomar el metro para ir a trabajar cuando fue atacado a disparos por un sujeto a bordo de una bicicleta, en Santiago de Chile.

Joven peruano se encuentra recuperándose tras ataque en estación Cumming del Metro de Santiago.
Joven peruano se encuentra recuperándose tras ataque en estación Cumming del Metro de Santiago. | Fabián Collado Opazo/24 Horas TVN Chile | Composición de Omar Neyra/La República

Sospechan ajuste de cuentas. Durante la mañana de este jueves 9 de octubre, en Chile, un ciudadano peruano identificado como Jorge Luis Montero Burgos se desplazaba por la estación Cumming del Metro de Santiago para dirigirse a su centro de labores, cuando fue interceptado por un sujeto a bordo de una bicicleta, quien, a pocos metros de él, tiró el vehículo y disparó hasta en cinco ocasiones.

Al respecto, el fiscal Javier Rojas informó que otra menor de edad, quien se dirigía a su colegio, resultó herida por el rozamiento de un proyectil de arma de fuego, pero se encuentra fuera de peligro. Añadió que la víctima habría sido seguida por el atacante y fue interceptada cuando bajaba las escaleras de la estación, en la misma en la que se encontraron alrededor de cinco casquillos de bala.

Joven peruano se recupera tras atentado

El crimen fue grabado por las cámaras de seguridad, en donde se evidencia que el joven peruano fue atacado por la espalda. "Está en materia de investigación, la víctima tiene RUT chileno y en situación regular. En nuestra base de datos no tiene antecedentes", sostuvo Rojas. Además, precisó que debido a la naturaleza del ataque, la Fiscalía investigará el crimen tras presumirse un ajuste de cuentas.

Tras el hecho, los usuarios del Metro y transeúntes huyeron del lugar, mientras que otros se tiraron al piso. La estación del Metro se cerró y la víctima fue trasladado a un centro de salud conocido como la ex posta central, en donde se encuentra fuera de riesgo vital.

