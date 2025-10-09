HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

La principal riqueza financiera de América Latina está en Chile, según Allianz Global Wealth Report 2025

Chile ocupa el puesto 34 en el ranking mundial, superando a México, Brasil y Colombia. El informe destaca la notable diferencia de Chile en comparación con otras naciones de la región.

El informe de Allianz forma sus datos del análisis de activos financieros brutos de los hogares. Foto: Composición LR
El informe de Allianz forma sus datos del análisis de activos financieros brutos de los hogares. Foto: Composición LR

El Allianz global Wealth Report 2025 ha revelado a Chile como el país con mayor riqueza financiera de América Latina y el Caribe, al registrar al rededor de 21.229 per cápita en activos financieros netos. A nivel mundial, el ranking posiciona al país en el puesto 34, superando de manera amplia a otras economías latinoamericanas como México, Brasil y Colombia (ubicadas también en el top 50).

Según explica CNN, el informe de Allianz forma sus datos del análisis de activos financieros brutos de los hogares, que incluyen efectivo, depósitos bancarios, inversiones en seguros, pensiones, acciones, bonos y fondos de inversión.

A nivel mundial, los resultados de los datos analizados posicionaron a Estados Unidos como cabeza del ranking con 364.870 dólares per cápita en activos financieros netos, seguido de Suiza y Singapur. Cabe indicar que el reporte internacional solo abarca 57 países, responsables del 91% del PIB mundial y el 72% de la población global.

PUEDES VER: Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

lr.pe

Un verdadero "gigante financiero en América Latina"

El medio BioBio Chile califica a Chile como el verdadero "gigante financiero" de América Latina, debido a la diferencia que presenta frente a otras naciones de la región, incluso aquellas que lograron posicionarse dentro del top 50.

México se ubicó en el puesto 43 del ranking global con un ingreso per cápita aproximadamente US$10.538, mientras que Brasil ocupó el puesto 45 con US$9.345. Por su parte, Colombia se posicionó en el lugar 49, con US$5.385. En cuanto a otros países de América Latina, Perú quedó en el puesto 51 y Argentina en el 55, ambos fuera de los 50 principales en términos de ingreso per cápita.

¿Cómo se dará el crecimiento económico en América Latina?

Pese a los datos revelados por el Allianz global Wealth Report 2025, Chile no es el principal país de América Latina con un mejor panorama de crecimiento económico en la región, según estimaciones del Banco Mundial.

Argentina destaca como uno de los países con mayores perspectivas económicas para 2025, con una estimación de crecimiento del 4,6%, la más alta de la región. Además, se anticipa una mejora en los sectores de consumo e inversión, lo que fortalece las expectativas de un crecimiento sostenido en los próximos años.

Por otro lado, Colombia presenta una situación económica más moderada, con una estimación de crecimiento del 2,4% para este año, que se proyecta se incrementará ligeramente al 2,7% en 2026. En cuanto a Brasil, se espera que su economía crezca a un ritmo moderado del 2,4% en 2025, pero se prevé una desaceleración en 2026, con un crecimiento estimado de solo el 2,2%.

En México, por su parte, la economía muestra signos de mejoría, con un incremento de 0,5% este año, frente al 0,2% previsto anteriormente. Se proyecta que el crecimiento se acelere a un 1,4% en 2026. En contraste, Chile y Perú experimentarán un crecimiento más moderado en los próximos años, con Chile beneficiándose de un consumo privado robusto y la fortaleza de sus exportaciones mineras.

Notas relacionadas
Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

LEER MÁS
La increíble fortuna de Iris Fontbona, la mujer más rica de América Latina que domina el mercado del cobre en Chile

La increíble fortuna de Iris Fontbona, la mujer más rica de América Latina que domina el mercado del cobre en Chile

LEER MÁS
"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

LEER MÁS
Gazatíes reaccionan de forma histórica al anuncio de Trump sobre acuerdo entre Israel y Hamás

Gazatíes reaccionan de forma histórica al anuncio de Trump sobre acuerdo entre Israel y Hamás

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Mundo

Asi será el plan de la ONU en Gaza tras alto el fuego: 60 días para alimentos, salud, agua y refugios

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025