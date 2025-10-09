La principal riqueza financiera de América Latina está en Chile, según Allianz Global Wealth Report 2025

El informe de Allianz forma sus datos del análisis de activos financieros brutos de los hogares. Foto: Composición LR

El Allianz global Wealth Report 2025 ha revelado a Chile como el país con mayor riqueza financiera de América Latina y el Caribe, al registrar al rededor de 21.229 per cápita en activos financieros netos. A nivel mundial, el ranking posiciona al país en el puesto 34, superando de manera amplia a otras economías latinoamericanas como México, Brasil y Colombia (ubicadas también en el top 50).

Según explica CNN, el informe de Allianz forma sus datos del análisis de activos financieros brutos de los hogares, que incluyen efectivo, depósitos bancarios, inversiones en seguros, pensiones, acciones, bonos y fondos de inversión.

A nivel mundial, los resultados de los datos analizados posicionaron a Estados Unidos como cabeza del ranking con 364.870 dólares per cápita en activos financieros netos, seguido de Suiza y Singapur. Cabe indicar que el reporte internacional solo abarca 57 países, responsables del 91% del PIB mundial y el 72% de la población global.

Un verdadero "gigante financiero en América Latina"

El medio BioBio Chile califica a Chile como el verdadero "gigante financiero" de América Latina, debido a la diferencia que presenta frente a otras naciones de la región, incluso aquellas que lograron posicionarse dentro del top 50.

México se ubicó en el puesto 43 del ranking global con un ingreso per cápita aproximadamente US$10.538, mientras que Brasil ocupó el puesto 45 con US$9.345. Por su parte, Colombia se posicionó en el lugar 49, con US$5.385. En cuanto a otros países de América Latina, Perú quedó en el puesto 51 y Argentina en el 55, ambos fuera de los 50 principales en términos de ingreso per cápita.

¿Cómo se dará el crecimiento económico en América Latina?

Pese a los datos revelados por el Allianz global Wealth Report 2025, Chile no es el principal país de América Latina con un mejor panorama de crecimiento económico en la región, según estimaciones del Banco Mundial.

Argentina destaca como uno de los países con mayores perspectivas económicas para 2025, con una estimación de crecimiento del 4,6%, la más alta de la región. Además, se anticipa una mejora en los sectores de consumo e inversión, lo que fortalece las expectativas de un crecimiento sostenido en los próximos años.

Por otro lado, Colombia presenta una situación económica más moderada, con una estimación de crecimiento del 2,4% para este año, que se proyecta se incrementará ligeramente al 2,7% en 2026. En cuanto a Brasil, se espera que su economía crezca a un ritmo moderado del 2,4% en 2025, pero se prevé una desaceleración en 2026, con un crecimiento estimado de solo el 2,2%.

En México, por su parte, la economía muestra signos de mejoría, con un incremento de 0,5% este año, frente al 0,2% previsto anteriormente. Se proyecta que el crecimiento se acelere a un 1,4% en 2026. En contraste, Chile y Perú experimentarán un crecimiento más moderado en los próximos años, con Chile beneficiándose de un consumo privado robusto y la fortaleza de sus exportaciones mineras.