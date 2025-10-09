HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, informó sobre la detención de un individuo en Margarita por publicar la frase "bienvenidos los barcos gringos" en redes sociales.

Diosdado Cabello, ministro de defensa venezolano, dio la noticia en VTV.
Diosdado Cabello, ministro de defensa venezolano, dio la noticia en VTV.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este miércoles sobre la detención de una persona en la isla Margarita por haber escrito en redes sociales la frase: "Bienvenidos los barcos gringos". El mensaje hacía referencia a los buques desplegados por Estados Unidos en el mar Caribe, cerca del territorio venezolano.

Durante su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello confirmó que el arresto se realizó en Nueva Esparta, aunque no ofreció detalles sobre la identidad del detenido. Indicó que la publicación fue tomada como un acto de respaldo a una intervención extranjera, lo que, a juicio del funcionario, representa una amenaza a la soberanía del país.

PUEDES VER: Gazatíes reaccionan de forma histórica al anuncio de Trump sobre acuerdo entre Israel y Hamás

lr.pe

Cabello advierte sobre simpatías hacia una invasión

Cabello enmarcó esta detención dentro de lo que denominó una "versión nueva del Tun Tun navideño", en alusión a operativos de detención caracterizados por irrupciones inesperadas. Según el dirigente chavista, quienes promueven una intervención militar extranjera son "miserables que no tienen patria".

Además, sostuvo que no existen "bombas solo matachavistas" y advirtió que el Gobierno tomará acciones contra quienes apoyen, incluso de forma simbólica, una ofensiva extranjera. Reforzó esta posición afirmando que, si los bombardeos estadounidenses no alcanzan a quienes apoyan una invasión, el Estado actuará directamente contra ellos.

PUEDES VER: Justicia de Argentina ordenó analizar comunicaciones de Javier Milei y su hermana ante posibles vínculos con $LIBRA

lr.pe

Maduro acusa a EE. UU. de preparar una guerra

Ese mismo miércoles, el presidente Nicolás Maduro declaró que Venezuela está cada vez más preparada para defenderse ante una posible agresión por parte de Estados Unidos. Aseguró que el gobierno norteamericano busca generar una guerra tanto en el Caribe como en Suramérica, e insistió en que su país responderá si es atacado.

Actualmente, Estados Unidos mantiene en la región al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear de ataque rápido y más de 4.500 soldados. Mientras Washington justifica este despliegue como parte de su estrategia contra el narcotráfico, Maduro sostiene que se trata de un plan para imponer un "cambio de régimen" e instalar un "gobierno títere" en Venezuela.

