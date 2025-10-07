Según reveló The New York Times, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó la interrupción de todo contacto diplomático con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La información difundida por el medio estadounidense indica que el mandatario solicitó a su enviado especial, Richard Grenell, que suspenda cualquier acercamiento con el chavismo, así como las conversaciones con Maduro.

Este avance en las tensiones diplomáticas habría tenido lugar el jueves pasado, en medio de las operaciones militares que Estados Unidos viene realizando en el mar del Caribe. Cabe señalar que el domingo 5 de octubre, Trump indicó estar listo para dar un paso más, tras un mes de operaciones extrajudiciales contra supuestas narcolanchas provenientes del país sudamericano.

Cabe señalar que Trump ha revelado su intención de convertir la operación contra los cárteles en una ofensiva por tierra. Hasta el momento, todas las intervenciones se han realizado mediante ataques navales contra supuestas embarcaciones narcotraficantes.

Continúan los ataques contra el narcotráfico en el Caribe

El viernes 3 de octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque en las costas venezolanas contra una supuesta lancha que transportaba drogas. Según la información revelada, el Ejército de Estados Unidos mató a sus cuatro tripulantes, quienes fueron calificados como "narcoterroristas" por Hegseth. Este es el cuarto ataque estadounidense en el Caribe.

De acuerdo con el medio El País, al menos 21 personas han muerto en esas operaciones. Cabe señalar que las tensiones en el Caribe no se limitan a las embarcaciones acusadas de narcotráfico, sino también contra Maduro, a quien el Gobierno estadounidense considera el líder de dos organizaciones criminales que están en la lista del Departamento de Estado: el 'Tren de Aragua' y el 'Cartel de los Soles'.

"Ahora tendremos que empezar a buscar por tierra"

Trump advirtió que, ante la posibilidad de cambios en las rutas utilizadas por los traficantes, Estados Unidos deberá enfocar sus esfuerzos en operaciones terrestres. "Ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque ellos se verán obligados a ir por tierra”, indicó el mandtario.

"Ya no hay lanchas en el agua. No encuentras ninguna. Nos cuesta mucho encontrarlas. […] Pero anoche hicimos un ataque contra otra", señaló, agregando: "Somos muy buenos en eso" y justificó su accionar, indicando que cada una de esas lanchas estaría relacionada con la muerte de hasta 25,000 ciudadanos estadounidenses. "Lo que estamos haciendo es, en realidad, un acto de bondad", añadió.

Según reveló CNN, Trump habría firmado una directiva secreta que autorizaba el uso de fuerza letal contra cárteles del narcotráfico. Esta política se basaría en una opinión legal clasificada emitida por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia