Donald Trump amenaza a China y reaviva la guerra comercial: “Se están volviendo muy hostiles”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con aplicar un “aumento masivo” de los aranceles a las importaciones chinas y afirmó que ya no tiene razones para reunirse con su homólogo Xi Jinping, en respuesta al endurecimiento de Pekín sobre las exportaciones de tierras raras y otros insumos tecnológicos estratégicos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Las tierras raras —críticas para la fabricación de chips, baterías de litio, vehículos eléctricos y equipos militares— se han convertido en el nuevo eje de tensión entre las dos mayores economías del mundo. China produce más del 70% de estos materiales a nivel global y, según Trump, estaría buscando “imponer controles de exportación” que afectarían a la cadena mundial de suministro.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Desde su red social Truth Social, Trump lanzó un extenso mensaje en el que acusó a Pekín de intentar dominar el mercado de tierras raras:

“China se está volviendo muy hostil y está enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quiere imponer controles de exportaciones a todos los productos relacionados con tierras raras y a casi cualquier otra cosa que se les ocurra”, escribió.

El mandatario advirtió que una medida así “congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países, especialmente de China”. Según Trump, “diversas naciones ya han contactado a Washington indignadas por esta hostilidad comercial”.

“No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo”, añadió.

EE.UU. evalúa contramedidas económicas y un alza generalizada de aranceles

El presidente republicano también advirtió que, dependiendo de la respuesta china, Estados Unidos “va a contrarrestar” las acciones de Pekín:

“Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tendremos dos”, afirmó. “Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de América”.

Trump defendió que, aunque una nueva guerra comercial podría ser “potencialmente dolorosa”, al final “será algo muy positivo para Estados Unidos”. También sostuvo que Washington tiene “posiciones de monopolio más robustas” que China, pero que nunca había optado por utilizarlas:

“Simplemente no he optado por usarlas; nunca tuve una razón para hacerlo, ¡HASTA AHORA!”.

Las declaraciones del mandatario tuvieron un impacto inmediato en la Bolsa de Nueva York. Tras iniciar la jornada en verde, los principales índices cambiaron de tendencia: el Dow Jones cayó un 0,30%, el Nasdaq retrocedió 0,86% y el S&P 500 bajó 0,50%. Los inversores interpretaron la amenaza como un signo de que la tensión comercial entre Washington y Pekín podría escalar nuevamente, justo cuando el diálogo bilateral parecía retomar cauce tras el acuerdo preliminar sobre TikTok alcanzado el 18 de septiembre.

Las palabras de Trump representan el mayor desencuentro con China desde abril, cuando ambas potencias intentaron suavizar los aranceles impuestos durante la anterior guerra comercial. En esa ocasión, la Casa Blanca buscaba reducir la dependencia de insumos tecnológicos críticos provenientes del gigante asiático.

El anuncio de Pekín sobre los controles de exportación de tierras raras llega además en un momento en que Trump celebraba el reconocimiento por su mediación en el conflicto de Gaza y se preparaba para reunirse con Xi durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Según el presidente estadounidense, las acciones chinas “no se deben permitir”, porque muestran un intento de Pekín por “mantener al mundo cautivo” mediante el control de materias primas esenciales:

“Ese parece haber sido su plan desde hace tiempo. Han acumulado estos elementos hasta alcanzar una especie de monopolio, una maniobra bastante siniestra y hostil, como mínimo”.

Competencia tecnológica y riesgos para la economía global

Las tierras raras son esenciales para la fabricación de microchips, componentes electrónicos, baterías recargables y sistemas de defensa. Las nuevas restricciones impuestas por China podrían afectar directamente al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), uno de los sectores estratégicos de Estados Unidos, donde las grandes tecnológicas ya han anunciado inversiones superiores a los 300.000 millones de dólares.

Trump advirtió que, si Pekín intenta monopolizar la producción, Washington responderá con fuerza:

“Dependiendo de lo que China diga, me veré obligado a contrarrestar financieramente su movimiento. Por cada elemento que han podido monopolizar, nosotros tenemos dos. Nunca pensé que llegaría a esto, pero tal vez, como con todas las cosas, ha llegado el momento”.

La advertencia de Trump marca una nueva fase de incertidumbre comercial y tecnológica. Un incremento de aranceles podría elevar los costos de importación de insumos clave, presionar la inflación interna y alterar las cadenas globales de suministro.

Sin embargo, desde una óptica estratégica, la medida busca reducir la dependencia estadounidense del dominio chino en sectores críticos y reforzar su base industrial doméstica. El desafío será equilibrar el costo económico a corto plazo con los objetivos de seguridad tecnológica y competitividad a largo plazo.

China responde con tarifas portuarias a buques estadounidenses

El conflicto comercial se amplifica con nuevas medidas oficiales. El Ministerio de Transporte de China anunció el viernes 10 de octubre de 2025 que aplicará una tarifa portuaria especial a los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense, así como a aquellos construidos en Estados Unidos o pertenecientes a empresas con al menos un 25% de capital estadounidense.

El recargo entrará en vigor el 14 de octubre y aumentará de forma gradual: comenzará con 400 yuanes (56,11 dólares) por tonelada neta, subirá a 640 yuanes en abril de 2026, 880 yuanes en abril de 2027 y alcanzará los 1.120 yuanes en 2028. El ministerio precisó que, si un buque realiza escalas en varios puertos chinos durante un mismo viaje, la tarifa solo se cobrará una vez, y que ninguna embarcación pagará más de cinco veces al año.

Según el comunicado, la medida responde a la decisión de Estados Unidos de imponer tarifas similares sobre embarcaciones chinas, en aplicación de la Sección 301 del USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos). Este organismo acusó a China de intentar dominar los sectores marítimo, logístico y de construcción naval, calificando dichas prácticas de “injustificables” y “perjudiciales para el comercio estadounidense”.