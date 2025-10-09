HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Datos LR

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 9 de octubre: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

Entérate de toda la información actual sobre el Bono de Guerra de octubre 2025, incluida la fecha de pago, el monto asignado para este mes y el calendario de entrega. El abono se efectuará mediante el Sistema Patria, replicando el método utilizado en septiembre.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Ejecutivo venezolano, liderado por Nicolás Maduro, se prepara para hacer efectivo el pago del Bono de Guerra correspondiente a octubre de 2025. Este subsidio económico, entregado a través del Sistema Patria, está dirigido a tres sectores específicos de la población, con la finalidad de brindar alivio financiero ante el contexto actual del país.

A continuación, te compartimos los últimos detalles sobre el monto asignado, las fechas previstas para el pago y los requisitos necesarios para recibir este beneficio.

PUEDES VER: Bono de Guerra información de HOY: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?

En los próximos días se iniciará la entrega del Bono de Guerra de octubre 2025. Este apoyo económico será otorgado, como es habitual, a los tres grupos que lo reciben regularmente, respetando el cronograma establecido por el Gobierno. Para tener una idea de cuándo podría efectuarse el depósito, es útil tomar como referencia el esquema de pago utilizado en septiembre:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 13 de octubre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica que se entrega a través del Sistema Patria. Esta modificación beneficia a los tres sectores que usualmente reciben este aporte y está vinculada al mecanismo de indexación que aún se encuentra vigente. A continuación, te mostramos los valores actualizados para el mes de octubre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Venezuela desplegó el 'Independencia 200', robusto ejercicio militar de defensa, en ciudades cerca al Caribe

Venezuela desplegó el 'Independencia 200', robusto ejercicio militar de defensa, en ciudades cerca al Caribe

LEER MÁS
Rafael Dumett: “No me interesa la farándula literaria limeña”

Rafael Dumett: “No me interesa la farándula literaria limeña”

LEER MÁS
¿Qué riesgo representan las operaciones militares de Trump en Venezuela? Esto dicen los expertos

¿Qué riesgo representan las operaciones militares de Trump en Venezuela? Esto dicen los expertos

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 8 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 8 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra información de HOY, 8 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 8 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos últimas noticias de HOY, 8 de octubre: Bono Único Familiar con aumento y próximo pagos confirmados del Sistema Patria

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 8 de octubre: Bono Único Familiar con aumento y próximo pagos confirmados del Sistema Patria

LEER MÁS
Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 8 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 8 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Datos LR

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 8 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 8 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 8 de octubre: Bono Único Familiar con aumento y próximo pagos confirmados del Sistema Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025