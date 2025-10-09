Bono de Guerra esto se sabe HOY, 9 de octubre: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

El Ejecutivo venezolano, liderado por Nicolás Maduro, se prepara para hacer efectivo el pago del Bono de Guerra correspondiente a octubre de 2025. Este subsidio económico, entregado a través del Sistema Patria, está dirigido a tres sectores específicos de la población, con la finalidad de brindar alivio financiero ante el contexto actual del país.

A continuación, te compartimos los últimos detalles sobre el monto asignado, las fechas previstas para el pago y los requisitos necesarios para recibir este beneficio.

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?

En los próximos días se iniciará la entrega del Bono de Guerra de octubre 2025. Este apoyo económico será otorgado, como es habitual, a los tres grupos que lo reciben regularmente, respetando el cronograma establecido por el Gobierno. Para tener una idea de cuándo podría efectuarse el depósito, es útil tomar como referencia el esquema de pago utilizado en septiembre:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 13 de octubre (con Cestaticket)

lunes 13 de octubre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)

viernes 17 de octubre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica que se entrega a través del Sistema Patria. Esta modificación beneficia a los tres sectores que usualmente reciben este aporte y está vinculada al mecanismo de indexación que aún se encuentra vigente. A continuación, te mostramos los valores actualizados para el mes de octubre de 2025:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".