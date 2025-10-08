HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela desplegó el 'Independencia 200', robusto ejercicio militar de defensa, en ciudades cerca al Caribe

Nicolás Maduro destacó que las maniobras buscan garantizar la defensa, resistencia y ofensiva de la nación, involucrando a la Fuerza Armada, Policía y Milicia Bolivariana.

Durante el ejercicio militar “Independencia 200”, las fuerzas venezolanas deberán cumplir 27 tareas estratégicas destinadas. Foto: AFP.
Venezuela inició este miércoles un amplio ejercicio militar denominado 'Independencia 200', desplegado en los estados costeros de La Guaira y Carabobo, ambos con salida al mar Caribe. Las maniobras comenzaron en horas de la madrugada y se enmarcan en el contexto del reciente despliegue estadounidense y los bombardeos a pequeñas embarcaciones en aguas internacionales.

Nicolás Maduro informó que el operativo contempla la “activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente”, con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Milicia Bolivariana. Los ejercicios se ejecutan en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de ambos estados, cercanos a Caracas.

PUEDES VER: Daniel Noboa, presidente de Ecuador, salió ileso de intento de asesinato tras ser atacado a balazos

lr.pe

"Asegurar integralmente y proteger a La Guaira y Carabobo"

Durante el ejercicio militar “Independencia 200”, las fuerzas venezolanas deberán cumplir 27 tareas estratégicas destinadas a “asegurar integralmente y proteger a La Guaira y Carabobo”, según precisó Maduro. El mandatario señaló que estas maniobras buscan “afinar la maquinaria del poderoso movimiento nacional por la defensa de la paz, la soberanía y el derecho al futuro”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, anunció la instalación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en ambos estados, con el fin de coordinar las acciones entre las instituciones del Estado “ante el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra el país”.

Desde La Guaira, Cabello acusó a Estados Unidos de ocultar intentos de golpe de Estado y de cambio de régimen bajo el pretexto de operaciones contra el narcotráfico, y cuestionó que su presencia militar se concentre en el Caribe y no en el Pacífico.

Estados Unidos acumula cuatro ataques en el Caribe

Estados Unidos ha protagonizado al menos cuatro ofensivas militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el mar Caribe, según han informado autoridades del Pentágono bajo la administración Trump. En el más reciente episodio —anunciado por el secretario de Defensa Pete Hegseth— una lancha fue destruida frente a la costa venezolana en aguas internacionales.

Estos ataques se suman a otros tres operativos reconocidos anteriormente por Washington, todos con el argumento de detener envíos ilícitos de drogas hacia territorio estadounidense. La campaña marítima coincide con el despliegue naval más intenso en la región desde décadas atrás, al menos ocho navíos junto con drones y aviones de combate operan en el Caribe en apoyo a las operaciones anticrimen transnacional.

Por su parte, Venezuela ha denunciado que estos ataques constituyen “asesinatos extrajudiciales” y provocaciones que socavan la paz, acusando al gobierno estadounidense de encubrir agendas de cambio de régimen con el pretexto del combate contra el narcotráfico.

