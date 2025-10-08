HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel y Hamás continuan negociación en Egipto mientras EE. UU., Qatar y Turquía se unen a la presión por un acuerdo de paz en Gaza

La ONU exige un alto el fuego inmediato y acceso humanitario a Gaza, mientras continúan las negociaciones bajo un plan de paz impulsado por Donald Trump y apoyado por Estados Unidos, Qatar y Turquía.

Foto: AFP
Foto: AFP

Las negociaciones entre Israel y Hamás entraron este miércoles en su tercer día en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, con la participación de delegaciones de Estados Unidos, Qatar y Turquía. El objetivo común es alcanzar un alto el fuego y avanzar hacia el fin de la guerra en Gaza.

El plan, propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, presenta una hoja de ruta de 20 puntos para lograr la paz y la estabilidad regional. En las reuniones participan el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin; el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff; y el yerno del mandatario, Jared Kushner.

El plan de Trump y las exigencias de Hamás

Donald Trump declaró desde la Casa Blanca que existe “una posibilidad real de que podamos lograr algo” y aseguró que su gobierno hará “todo lo posible para garantizar que todos cumplan con el acuerdo” si Hamás e Israel alcanzan un alto el fuego. El plan estadounidense contempla un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamás y una retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza.

El principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, afirmó que su grupo busca “garantías del presidente Trump y de los países patrocinadores de que la guerra terminará de una vez por todas”. Una fuente palestina cercana al equipo negociador, citada por la agencia AFP, indicó que durante la sesión del martes Hamás examinó “los mapas iniciales presentados por la parte israelí sobre la retirada de las tropas, así como el mecanismo y el calendario para el intercambio de rehenes y prisioneros”. Las reuniones continúan bajo mediación egipcia y con la participación activa de los tres países patrocinadores.

¿Cuál fue la reacción de la ONU respecto a la situación en Gaza y qué demandas hicieron?

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, calificó la situación en la Franja de Gaza como “política y moralmente inaceptable”, dos años después de los ataques de Hamás contra Israel. A través de su portavoz, La Neice Collins, expresó el martes en Nueva York que tanto Baerbock como el secretario general António Guterres reclaman un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás y la entrada libre de ayuda humanitaria en el enclave.

Collins también transmitió la condena de la ONU a la retención de rehenes, la muerte de miles de civiles, la destrucción de infraestructuras y el desplazamiento forzoso de la población local. La presión internacional para detener la guerra se ha intensificado, mientras la Franja sigue sumida en una grave crisis humanitaria y en la devastación causada por la ofensiva militar israelí.

