Mundo

Jane Goodall, la dama de los chimpancés, en entrevista póstuma: "Enviaría al espacio a Trump, Musk, Putin y Netanyahu"

La entrevista, parte del programa "Últimas Palabras Famosas" de Netflix, se ha vuelto viral, debido a las peculiares declaraciones de Jane Goodall.

Jane Goodall, etóloga y primatóloga británica, dedicó su vida a estudiar y proteger a los chimpancés.
Jane Goodall, etóloga y primatóloga británica, dedicó su vida a estudiar y proteger a los chimpancés. | Foto: AFP

En una entrevista póstuma, Jane Goodall (fallecida el 1 de octubre a los 91 años) aseguró que con gusto enviaría a Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin, Xi Jinping y Benjamin Netanyahu fuera del planeta en un cohete de SpaceX.

Fragmentos del programa "Últimas Palabras Famosas", producido por Netflix, se han viralizado y acumulado millones de vistas en las redes sociales. También han generado elogios como críticas hacia la 'dama de los chimpancés'.

PUEDES VER: Muere Jane Goodall, la reconocida investigadora de la vida salvaje y defensora de los derechos animales, a los 91 años

lr.pe

Netflix reveló que filmó la entrevista con Jane Goodall en marzo de 2025, con el acuerdo de que no se haría pública, sino hasta después del fallecimiento de la legendaria primatóloga, nacida en Londres en 1934.

"¿Hay gente que no te cae bien?", le preguntó el presentador Brad Falchuk a Goodall, quien empezó la entrevista bebiendo un vaso de whisky, su ritual previo a la charla para mantener la voz ágil.

"Por supuesto, hay gente que no me gusta, y me gustaría subirlos a una de las naves espaciales de Elon Musk y enviarlos a todos al planeta que seguro que va a descubrir", respondió Goodall.

PUEDES VER: Jane Goodall, la mejor amiga de los chimpancés, y su paso por el Perú: una huella de inspiración y amor por la vida natural

lr.pe

La experta en primates añadió que Elon Musk sería el anfitrión y aseguró que también estarían los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Los subiría a todos a esa nave y los enviaría al espacio", afirmó Goodall. Posteriormente, la conversación derivó hacia los chimpancés y su agresividad, uno de los temas centrales de su investigación.

Goodall cerró la entrevista con un mensaje de esperanza y una advertencia para quienes dañan a la Madre Naturaleza.

"Si quieren salvar lo que aún es hermoso en este mundo, si quieren salvar el planeta para las generaciones futuras , entonces piensen en las acciones que realizan cada día", sostuvo.

