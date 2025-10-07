Revelan que EE.UU. emitió un 20% menos de visas estudiantiles respecto al año pasado

Es posible que el número de visas se reduzca aún más en los próximos años. | Foto: laverdadnoticias

Es posible que el número de visas se reduzca aún más en los próximos años. | Foto: laverdadnoticias

Estados Unidos emitió un 20% menos de visas de estudiantes en agosto de 2025 respecto al año anterior, registrando caídas en países como México, Colombia y Perú, tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump.

Según un informe de la Administración de Comercio Internacional, se otorgaron 313.138 visas estudiantiles durante ese mes (el más habitual para el inicio de clases), lo que representa una disminución del 19,1% en comparación con agosto de 2024.

Número de visas para estudiantes de países musulmanes registró la caída más alta

En Latinoamérica y El Caribe, los cuatro países que más estudiantes envían a Estados Unidos, se registraron caídas importantes en el número de visados: Brasil -6,8%, México -10%, Colombia -16% y Perú -11%.

India, de donde provino el mayor número de estudiantes extranjeros el año pasado, experimentó la principal caída de emisión de visas con un 44% menos en comparación a hace un año.

Las visas para estudiantes chinos también cayó, pero en menor medida: Estados Unidos emitió un 12% menos.

China ha denunciado el trato que, según ellos, se reserva a algunos estudiantes chinos durante su entrada o estancia en Estados Unidos, en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambas potencias.

Las estadísticas muestran también una fuerte caída en el número de visados a estudiantes provenientes de países musulmanes. Por ejemplo, las admisiones procedentes de Irán disminuyeron un 86%.

EE.UU. ordenó revisar redes sociales de solicitantes

Cabe precisar que las estadísticas no reflejan el número total de estudiantes radicados en Estados Unidos, muchos de los cuales permanecen con visas emitidas anteriormente.

Desde que volvió a la Casa Blanca, Donald Trump ha dado prioridad a limitar la inmigración y a debilitar las universidades, a quienes ve como una base clave de poder de la izquierda.

El secretario de Estado, Marco Rubio, suspendió brevemente el procesamiento de visas de estudiante en junio, mientras ordenaba que las embajadas estadounidenses revisaran las redes sociales de los solicitantes.

Rubio ha revocado miles de visas de estudiante, a menudo debido a críticas hacia Israel, afirmando que se puede negar la entrada a personas que vayan contra los intereses de la política exterior de Estados Unidos.