USA

Cierre del Gobierno de Estados Unidos: ¿USCIS podría interrumpir las solicitudes de visas para inmigrantes?

El cierre del Gobierno de Estados Unidos, genera inquietud sobre el impacto en USCIS y las visas para inmigrantes, así como otros servicios consulares.

Existen dudas sobre si USCIS interrumpirá las solicitudes de visas para inmigrantes.
El cierre del Gobierno de Estados Unidos, que entró en vigor este miércoles 1 de octubre, ha generado gran incertidumbre sobre las consecuencias que esto podría tener en la USCIS, las visas y los inmigrantes. La falta de un acuerdo en el Congreso para aprobar el presupuesto federal pone en riesgo el financiamiento de las agencias gubernamentales justo al inicio del nuevo año fiscal.

Ante la falta de aprobación de los proyectos de ley del presupuesto, varios organismos del gobierno federal podrían enfrentar interrupciones en sus actividades. Aunque USCIS continuará operando, otros programas y agencias esenciales sí se verán afectados.

¿USCIS interrumpirá las solicitudes de visas para inmigrantes?

USCIS seguirá procesando las solicitudes de inmigración y visas, ya que se financia a través de las tarifas que los solicitantes pagan directamente. Sin embargo, algunos programas tendrán que suspenderse de inmediato.

Uno de los más afectados será E-Verify, así como beneficios especiales como el programa Conrad 30 para médicos J-1 y ciertas visas religiosas. Por otro lado, el Departamento de Trabajo (DOL) sufrirá un golpe considerable, ya que su sistema FLAG quedará fuera de servicio, lo que impedirá realizar trámites comunes como:

  • LCAs (Solicitudes de Condiciones Laborales).
  • PERMs (certificaciones laborales permanentes).
  • Determinaciones salariales previas a la emisión de visas.

El impacto del cierre del Gobierno de EE. UU. en los inmigrantes y otras agencias federales

El Departamento de Estado continuará emitiendo visas y pasaportes, ya que también se financia a través de las tarifas que se cobran. Sin embargo, los consulados más pequeños podrían limitar sus servicios a situaciones de emergencia si no cuentan con suficientes recursos.

Asimismo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) seguirá operando en las fronteras y aeropuertos, ya que su personal es considerado esencial. Sin embargo, es posible que se presenten retrasos en la tramitación de visas de trabajo, como las TN o L-1, en los puntos de cruce.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantendrá activos a la mayoría de sus empleados, lo que permitirá que las inspecciones en los puertos de entrada sigan funcionando. No obstante, se suspenderán auditorías a empleadores y otras tareas administrativas que no sean urgentes.

El cierre del Gobierno de Estados Unidos

Este martes, el Senado de Estados Unidos no llegó a un acuerdo para prolongar la financiación federal. La propuesta, impulsada por la administración de Donald Trump, buscaba extender el presupuesto hasta el 21 de marzo. 

Sin embargo, al no alcanzar los votos necesarios, el país enfrenta un "shutdown", es decir, un cierre del gobierno que implica la suspensión de actividades no esenciales y deja sin salario a miles de funcionarios públicos hasta que el Congreso logre un nuevo consenso.

De acuerdo con France 24, la oposición al partido de Donald Trump, es decir, el Partido Demócrata, había considerado anteriormente la opción de un cierre gubernamental si el presidente y el Partido Republicano no aceptaban una serie de demandas relacionadas con el sistema de salud.

