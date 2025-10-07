HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EEUU: gobernador de California anuncia que los comerciales ruidosos quedan prohibidos en la televisión

Gracias a esta nueva ley, los comerciales de televisión no podrán tener un volumen superior al del programa que están interrumpiendo.

Queda prohibido que los comerciales tengan más volumen que la programación habitual.
Queda prohibido que los comerciales tengan más volumen que la programación habitual. | Foto: Capcut

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una ley que obliga a los canales a reducir el volumen de los comerciales que emiten, prohibiendo de manera permanente los anuncios ruidosos en la televisión.

En la actualidad, muchos telespectadores en Estados Unidos se quejan de que los anuncios comerciales de televisión suelen tener mucho más volumen que el programa que ven en la pantalla.

Comerciales no podrán tener más volumen que el programa

Es decir, un televidente puede estar tranquilo viendo un documental sobre la naturaleza, cuando de manera inesperada debe bajar el volumen del televisor, ya que aparece un comercial extremadamente ruidoso.

No obstante, gracias a esta nueva ley promulgada en California (el estado más poblado de Estados Unidos) los comerciales no pueden tener más volumen que el programa de televisión que interrumpen.

"Escuchamos a los californianos alto y claro, y lo que está claro es que no quieren comerciales con más volumen que el que ven en su programa", señaló Gavin Newsom luego de promulgar la ley.

Cabe resaltar que la legislación actualizó también proyectos obsoletos que solo regulaban a los proveedores de cable y televisión con el objetivo de incluir a las plataformas de streaming.

