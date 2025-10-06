HOYSuscripcion LR Focus

🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Mundo

Donald Trump declara a ciudades gobernadas por demócratas como 'zonas de guerra' para justificar envío de tropas

Una encuesta reveló que el 42% de los estadounidenses respalda el despliegue de la Guardia Nacional en estas ciudades, mientras que el 58% se muestra en contra de la medida.

En varias ciudades de Estados Unidos, Donald Trump ha desplegado a la Guardia Nacional.
En varias ciudades de Estados Unidos, Donald Trump ha desplegado a la Guardia Nacional. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Chicago como "zona de guerra" para justificar el despliegue de soldados en contra de la administración demócrata del estado y pese a dos decisiones de una jueza federal.

Varios políticos opositores acusan al mandatario republicano, que ha empezado una ofensiva contra la delincuencia y la inmigración ilegal, de ejercer su poder de manera autoritaria.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que habrá una pelea de la UFC en la Casa Blanca el día de su cumpleaños

lr.pe

La mayoría está en contra del despliegue de la Guardia Nacional

Donald Trump autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, a pesar del rechazo de varios funcionarios locales, entre ellos el gobernador del estado de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida, afirmando en Fox News que la ciudad de Chicago es "una zona de guerra".

Pritzker acusó a los republicanos en CNN de intentar sembrar el caos. "Quieren crear la 'zona de guerra' para poder enviar todavía más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes", señaló el político.

Una encuesta publicada por CBS reveló que el 42% de los estadounidenses está a favor de que Donald Trump despliegue la Guardia Nacional en las ciudades, mientras el 58% se opone.

PUEDES VER: Donald Trump confirma nuevo ataque a lancha con drogas en el Caribe: "Somos muy buenos en esto"

lr.pe

Portland evitó despliegue de Guardia Nacional

El presidente estadounidense no da señales de ceder en su campaña de línea dura. "Portland está en llamas. Hay insurrectos por todas partes", dijo Trump, aunque sin aportar pruebas de ello.

No obstante, la campaña de Donald Trump de recurrir al ejército para mantener la seguridad interna se topó con un obstáculo en Portland, una ciudad ubicada en el estado de Oregon.

La jueza federal Karin J. Immergut, bloqueó temporalmente el despliegue militar, afirmando que no había insurrección en Portland ni amenaza para la seguridad nacional.

Uno de los asesores clave de Trump, Stephen Miller, calificó la orden de la jueza de insurrección legal. Pese a ello, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, informó que un 101 guardias nacionales llegados desde California fueron desplegados.

"No hay necesidad de una intervención militar en Oregón. No hay una insurrección en Portland", afirmó Kotek.

PUEDES VER: Donald Trump amenaza con "destruir completamente" a Hamás si se niegan a ceder el poder en Gaza

lr.pe

Funcionarios demócratas critican a Donald Trump

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se sumó a las críticas en un mensaje en X, que emuló el estilo del presidente de Estados Unidos.

"Ultima hora. Acabamos de ganar en los tribunales, otra vez. Un juez federal bloqueó el intento ilegal de Donald Trump de desplegar 300 efectivos de nuestra Guardia Nacional en Portland", escribió Newsom.

"El abuso de poder de Donald Trump no prevalecerá", prometió Newsom, que afirma que el despliegue de la Guardia Nacional de California en Oregón no tiene que ver con la criminalidad.

"Tiene que ver con el poder. Está utilizando a nuestros militares como peones políticos para construir su ego", sostiene Newsom.

Por su parte, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, afirmó que el presidente no puede seguir jugando al gato y al ratón con las unidades de la Guardia Nacional para eludir las decisiones judiciales y el Estado de derecho.

PUEDES VER: Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

lr.pe

Tiroteo en Chicago

Además del despliegue de tropas, la ofensiva de Donald Trump está siendo liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia que está creciendo rápidamente tanto en personal como en funciones.

Las redadas del ICE en todo el país, principalmente en ciudades gobernadas por demócratas, son protagonizadas a menudo por grupos de hombres enmascarados y armados que se desplazan en autos sin identificación y en vehículos blindados.

En Chicago, un agente federal disparó a un automovilista que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estaba armado y embistió a una de sus patrullas.

El 12 de septiembre agentes del ICE mataron a Silverio Villegas González, un inmigrante de 38 años que habría intentado escapar durante un control de tránsito y embestir a una patrulla con su vehículo.

