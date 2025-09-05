HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

OMS anuncia que el mpox ya no es urgencia de salud internacional tras caída de casos y muertes

Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS, advirtió que esto no significa que la amenaza del mpox haya terminado ni que se vaya a dejar de hacerle frente.

Desde 2022, la enfermedad del mpox comenzó a extenderse en todo el mundo y se volvió una emergencia de salud internacional.
Desde 2022, la enfermedad del mpox comenzó a extenderse en todo el mundo y se volvió una emergencia de salud internacional. | Foto: AFP

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la enfermedad del mpox, conocida como viruela del mono y que afecta principalmente a África, ha dejado de ser considerada una urgencia de salud pública internacional, debido a la reducción en el número de casos y muertes.

PUEDES VER: Menos del 14% de peruanos se alimenta con la cantidad recomendada de frutas y verduras por la OMS, según estudio

lr.pe

¿Qué dijo el jefe de la OMS?

"Hace más de un año, declaré la emergencia de salud pública internacional por la propagación del mpox en África, siguiendo el consejo de un comité de emergencia", pero este comité consideró que ya no era necesario y acepté su opinión", fueron las declaraciones de Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una rueda de prensa.

"Esta decisión se basa en la disminución sostenida del número de casos y muertes en la República Democrática del Congo y en otros países afectados, en particular Burundi, Sierra Leona y Uganda", añadió el representante de la OMS.

Aunque el jefe de la Organización Mundial de la Salud aseguró que la enfermedad del mpox ya no es una emergencia de salud internacional, advirtió que esto "no significa que la amenaza haya terminado, ni que nuestra respuesta vaya a detenerse".

PUEDES VER: Estados Unidos canceló contratos para vacunas en base a afirmaciones falsas, dicen investigadores

lr.pe

¿Qué es el mpox?

El mpox es una enfermedad causada por un virus de la misma familia que el de la viruela y se caracteriza por provocar lesiones cutáneas, como pústulas, fiebre y dolores musculares.

La enfermedad fue identificada por primera vez en República Democrática del Congo en 1970 y permaneció confinadadurante mucho tiempo a una decena de países africanos. Sin embargo, en 2022, comenzó a extenderse al resto del mundo, especialmente a países desarrollados donde el virus nunca había circulado.

Notas relacionadas
Cifras de sarampión en Canadá baten récord en todo América con más de 4.500 casos

Cifras de sarampión en Canadá baten récord en todo América con más de 4.500 casos

LEER MÁS
Menos del 14% de peruanos se alimenta con la cantidad recomendada de frutas y verduras por la OMS, según estudio

Menos del 14% de peruanos se alimenta con la cantidad recomendada de frutas y verduras por la OMS, según estudio

LEER MÁS
Estados Unidos canceló contratos para vacunas en base a afirmaciones falsas, dicen investigadores

Estados Unidos canceló contratos para vacunas en base a afirmaciones falsas, dicen investigadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezuela envía mensaje de “demostración de fuerza” a Trump: dos aviones de combate sobrevolaron un buque de la Armada de EEUU

Venezuela envía mensaje de “demostración de fuerza” a Trump: dos aviones de combate sobrevolaron un buque de la Armada de EEUU

LEER MÁS
Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

LEER MÁS
Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas

Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas

LEER MÁS
Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

LEER MÁS
¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

LEER MÁS
Gobierno de Trump intensificará ataques contra cárteles ligados a Venezuela: “EEUU va a declarar la guerra”

Gobierno de Trump intensificará ataques contra cárteles ligados a Venezuela: “EEUU va a declarar la guerra”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota