OMS anuncia que el mpox ya no es urgencia de salud internacional tras caída de casos y muertes

Desde 2022, la enfermedad del mpox comenzó a extenderse en todo el mundo y se volvió una emergencia de salud internacional. | Foto: AFP

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la enfermedad del mpox, conocida como viruela del mono y que afecta principalmente a África, ha dejado de ser considerada una urgencia de salud pública internacional, debido a la reducción en el número de casos y muertes.

¿Qué dijo el jefe de la OMS?

"Hace más de un año, declaré la emergencia de salud pública internacional por la propagación del mpox en África, siguiendo el consejo de un comité de emergencia", pero este comité consideró que ya no era necesario y acepté su opinión", fueron las declaraciones de Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una rueda de prensa.

"Esta decisión se basa en la disminución sostenida del número de casos y muertes en la República Democrática del Congo y en otros países afectados, en particular Burundi, Sierra Leona y Uganda", añadió el representante de la OMS.

Aunque el jefe de la Organización Mundial de la Salud aseguró que la enfermedad del mpox ya no es una emergencia de salud internacional, advirtió que esto "no significa que la amenaza haya terminado, ni que nuestra respuesta vaya a detenerse".

¿Qué es el mpox?

El mpox es una enfermedad causada por un virus de la misma familia que el de la viruela y se caracteriza por provocar lesiones cutáneas, como pústulas, fiebre y dolores musculares.

La enfermedad fue identificada por primera vez en República Democrática del Congo en 1970 y permaneció confinadadurante mucho tiempo a una decena de países africanos. Sin embargo, en 2022, comenzó a extenderse al resto del mundo, especialmente a países desarrollados donde el virus nunca había circulado.