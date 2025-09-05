HOYSuscripcion LR Focus

'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     
OMS incluye nuevos fármacos para combatir la diabetes y la obesidad en su lista de medicamentos esenciales

Debido al elevado precio de estos medicamentos, la OMS hizo un llamado para la elaboración de versiones genéricas que sean más accesibles para la población.

Ozempic (semaglutida), un medicamento fabricado por la empresa farmacéutica Novo Nordisk para combatir la obesidad y diabetes.
Ozempic (semaglutida), un medicamento fabricado por la empresa farmacéutica Novo Nordisk para combatir la obesidad y diabetes. | Foto: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó, por primera vez, una nueva generación de tratamientos de éxito contra la diabetes y la obesidad. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la disponibilidad de versiones genéricas, más económicas, y dirigidas a poblaciones que viven en países en desarrollo.

A través de un comunicado, la OMS reveló que acaba de agregar a la semaglutida (principio activo de Ozempic y Wegovy de la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk), el dulaglutida, el liraglutida y el tirzepatida en su "lista de medicamentos esenciales", que actualizan cada dos años.

¿Cómo actúan estos nuevos fármacos?

Según la organización, más de 3,7 millones de personas murieron en 2021 a causa de enfermedades vinculadas al sobrepeso o la obesidad. Esta cifra supera el número de víctimas de las principales enfermedades infecciosas mortales, como la malaria, la tuberculosis y el sida, combinadas.

Estos nuevos tratamientos contra la diabetes y la obesidad potencian la acción de una hormona que actúa sobre la secreción de insulina (GLP-1) y, de manera más amplia, sobre la sensación de saciedad.

Aunque fueron desarrollados inicialmente para combatir la diabetes, mostraron resultados notables para ayudar en la pérdida de peso y son celebrados por especialistas como un avance terapéutico mayor, aunque con limitaciones.

En la actualidad, sus precios son muy elevados. En Estados Unidos, por ejemplo, pueden superar los 1.000 dólares al mes. La OMS afirma que este alto costo limita el acceso a los medicamentos, especialmente en países en vías de desarrollo.

OMS pide disponibilidad de versiones genéricas

Para garantizar que estos tratamientos inyectables que "salvan vidas" lleguen a quienes más los necesitan, la Organización Mundial de la Salud llama a "fomentar la competencia de genéricos para reducir los precios".

Andrew Hill, investigador en farmacología de la universidad de Liverpool, manifestó que diversos estudios demuestran que la semaglutida genérico podría producirse en masa en países como India por apenas 4 dólares al mes.

Afortunadamente, la patente del semaglutida expirará en 2026 en algunos países, como Canadá, India y China. Esto podría favorecer la producción de versiones genéricas que sean más accesibles al público.

Además de tratar la diabetes y la obesidad, estos medicamentos parecen tener efectos beneficiosos frente a otras patologías. Un estudio publicado en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) indicó que pacientes con problemas cardíacos que tomaron estos fármacos presentaron un 40 % menos de riesgo de ser hospitalizados o morir prematuramente.

En la actualidad, más de mil millones de personas en el mundo sufren de obesidad, y más de 800 millones padecían diabetes en 2022, según cifras de la OMS que también agregó una serie de fármacos contra el cáncer en su lista de medicamentos esenciales.

