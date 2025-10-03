HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Indonesia suspende a TikTok porque plataforma rechazó proporcionar datos sobre las protestas

TikTok tenía plazo hasta el 23 de septiembre para proporcionar esta información; sin embargo, no cumplió con la solicitud del gobierno indonesio.

Indonesia es el segundo mercado más grande de TikTok.
Indonesia es el segundo mercado más grande de TikTok. | Foto: AFP

Indonesia suspendió a TikTok de manera temporal, luego de que la plataforma rechazara proporcionar datos relacionados con las recientes protestas antigubernamentales, anunció el Ministerio de Comunicación y Asuntos Numéricos.

En la actualidad, Indonesia es el segundo mercado de TikTok, una aplicación para publicar videos cortos que fue desarrollada por la compañía china ByteDance, que cuenta con más de 100 millones de usuarios.

PUEDES VER: Masivas manifestaciones en Indonesia: aumento de sueldo de diputados a US$14.000 estalla la ira en las calles

lr.pe

TikTok no proporcionó datos que pedía el gobierno

Mediante un comunicado, el ministerio confirmó haber suspendido temporalmente la licencia de explotación de TikTok que autoriza el funcionamiento de la plataforma de videos bajo condiciones específicas.

La decisión fue tomada porque Bytedance no habría proporcionado datos correspondientes a las actividades de su función de transmisión en directo durante las manifestaciones antigubernamentales de agosto.

Inicialmente destinadas a denunciar las desigualdades económicas, las protestas se tornaron más violentas tras la muerte de un mototaxista atropellado por la policía. Según las ONG, hubo diez muertos durante los disturbios.

PUEDES VER: Indonesia sancionará el uso de la bandera de ‘One Piece’: ondear el símbolo de los ‘Piratas del Sombrero de Paja’ sería considerado traición

lr.pe

TikTok tuvo hasta finales de septiembre para entregar esos datos

La República de Indonesia pidió datos del tráfico a TikTok, junto con otra información relacionada con la presunta monetización de actividades de directo por parte de cuentas sospechosas de realizar apuestas en línea.

El Ministerio de Comunicación y Asuntos Numéricos indicó que TikTok tenía hasta el 23 de septiembre para proporcionar estos datos, pero no lo había hecho.

Mira lo último de

TECHMOOD

Martes y jueves a las 3:00 p.m.

Ver ahora

La plataforma de videos, por su parte, subrayó que cumple con la legislación de los mercados en los que opera.

