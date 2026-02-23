La muerte de Willie Colón ha generado diversas reacciones en la industria musical. Uno de los muchos artistas que se pronunció al respecto fue Bad Bunny, quien se refirió al fallecimiento del salsero durante su concierto en el Allianz Parque de São Paulo, Brasil.

Desde el escenario, el puertorriqueño dedicó unas palabras al músico, quien falleció el sábado 21 de febrero a los 75 años en los Estados Unidos.

Bad Bunny dedica mensaje a Willie Colón durante concierto

El intérprete de “Baile Inolvidable” tomó unos minutos de su show, como parte de su tour Debí Tirar Más Fotos, para recordar el legado del reconocido artista, a quien destacó como uno de los máximos referentes de la salsa. Asimismo, extendió sus condolencias a la familia del músico.

"La influencia de todos nosotros, los que crecimos en nuestra cultura del Caribe escuchando salsa, se siente hoy más que nunca. Hoy se fue una de las grandes leyendas que aportó a este género tan hermoso y legendario. Así que, de parte mía y de los sobrinos, deseamos que descanse en paz Willie Colón. Mucha fortaleza a su familia", señaló.

En otro momento, el ‘Conejo Malo’ agregó diciendo que el legado e inspiración de artistas como Willie Colón que dejaron en la tierra “no morirá nunca”.

Wille Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

William Anthony Colón Román, mejor conocido como Willie Colón, una de las grandes leyendas de la salsa, falleció a los 75 años este sábado 21 de febrero de 2026 tras haber sido internado de emergencia en un hospital en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, donde expresaron el profundo dolor por la pérdida del recordado 'Malo del Bronx'.

El anuncio generó inmediatas muestras de pesar y reconocimiento hacia el trombonista y compositor estadounidense, cuya influencia trascendió fronteras y consolidó su nombre como uno de los pilares de la música latina.