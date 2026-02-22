Hay algo inquietante en 'La República Animal'. Aunque se nos presenta como una sátira política, funciona como un espejo de los gobiernos que, en los últimos años, han transitado por este territorio llamado Perú. La adaptación de 'Rebelión en la granja', de George Orwell, no necesita forzar paralelismos: la chacra es el país; el Sr. Quispe es el Estado incompetente; y los animales no son metáforas, somos nosotros.

Desde los primeros segundos en escena, la obra escrita y dirigida por Marvelat, nos muestran una pequeña chacra perdida en alguna provincia olvidada que, valgan verdades, podrían ser muchas. Con el hartazgo a flor de piel, el Gran Padrillo (David Huaman) utiliza su último aliento para dar un mensaje esperanzador e instalar la idea de construir un sistema donde todos los animales sean iguales. Sin embargo, tras su muerte, el sueño emancipador se desdibuja con facilidad.

Los animales de una chacra del Perú organizan una rebelión contra el maltrato / Crédito: Renzo Olaya

En la chacra animal basta escribir los mandamientos con tiza para alterar la moral colectiva. En la política real, basta una mayoría parlamentaria. ¿No es ese uno de los grandes vicios de la política peruana actual? Reformas interpretadas según conveniencia y discursos que cambian de tono según el partido. A puertas de las Elecciones Generales 2026, el escepticismo ciudadano se parece demasiado al del burro Benjamín (Edgar Linares) quien, curtido por sus años, no cree que un nuevo gobierno baste para cambiar la realidad.

Así vemos como la cerda Cleopatra (Valeria Arévalo) asciende al poder mediante artimañas y moldea la ley a su antojo, escudándose en un falso discurso maternalista. Utiliza el miedo para silenciar a quien se atreva a contradecirla. Aunque instaura la llamada República Animal, no hay ciudadanía real ni ejercicio democrático.

'La república animal', escrita y dirigda por Marvelat. / Crédito: Renzo Olaya

Al igual que la obra original, ‘La república animal’ presenta un arquetipo muy presente: los cerdos representan la élite política que, con una pizca de poder, acomoda todo a su favor. La gata Lola encarna al sector que prefiere la neutralidad antes que alterar su bienestar, y los perros funcionan como guardianes del régimen. El caballo Sansón (Luis Cárdenas Natteri) simboliza al ciudadano que cree en “ponerse la camiseta”, incluso cuando el sistema lo exprime hasta el colapso.

Tal vez por ello, la muerte del personaje de Natteri causa tanta conmoción. Todos hemos creído alguna vez en un mundo mejor; todos hemos creído en una causa; todos hemos creído, alguna vez, que con unas horas más de trabajo cambiaremos el mundo, hasta que chocamos con la realidad. Sansón no choca contra una pared: el caballo cae exhausto y es retirado en un camión que, según Bocazas, no lo lleva al matadero, sino al veterinario. La versión oficial resulta ser una mentira (como en la realidad). El animal lucha por derribar la puerta y librarse de ese cruel destino; lucha, por fin, para poder jubilarse y gozar sus últimos años junto a sus amigos, pero ha entregado toda su energía a una causa que lo trata como algo desechable.

La escena final, donde los cerdos adoptan costumbres humanas, nos muestra que el poder no solo oprime, también transforma. La rebelión, que prometía dignidad, copió cada uno de los actos que alguna vez condenó. La revolución no fracasa por falta de ideales, sino por la debilidad de la ética de las manos que lo administran. 'La República Animal' no es una obra sobre animales, es un recordatorio o advertencia, según se mire, sobre lo fácil que es convertirse en aquello que juramos combatir.