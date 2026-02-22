HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Crítica a 'La República Animal', la sátira inspirada en la novela de George Orwell que interpela la política peruana actual

En 'La República animal' basta escribir los mandamientos con tiza para alterar la moral. En la política real, basta una mayoría parlamentaria. ¿No es ese uno de los grandes vicios de la política peruana actual?

La obra puede verse en la Triple A hasta el 1 de marzo Foto: Composición LR
La obra puede verse en la Triple A hasta el 1 de marzo Foto: Composición LR | Renzo Olaya

Hay algo inquietante en 'La República Animal'. Aunque se nos presenta como una sátira política, funciona como un espejo de los gobiernos que, en los últimos años, han transitado por este territorio llamado Perú. La adaptación de 'Rebelión en la granja', de George Orwell, no necesita forzar paralelismos: la chacra es el país; el Sr. Quispe es el Estado incompetente; y los animales no son metáforas, somos nosotros.

Desde los primeros segundos en escena, la obra escrita y dirigida por Marvelat, nos muestran una pequeña chacra perdida en alguna provincia olvidada que, valgan verdades, podrían ser muchas. Con el hartazgo a flor de piel, el Gran Padrillo (David Huaman) utiliza su último aliento para dar un mensaje esperanzador e instalar la idea de construir un sistema donde todos los animales sean iguales. Sin embargo, tras su muerte, el sueño emancipador se desdibuja con facilidad.

Los animales de una chacra del Perú organizan una rebelión contra el maltrato / Crédito: Renzo Olaya

Los animales de una chacra del Perú organizan una rebelión contra el maltrato / Crédito: Renzo Olaya

PUEDES VER: Estrenos de cine peruano en enero 2026: lista de películas y fechas de estreno

lr.pe

En la chacra animal basta escribir los mandamientos con tiza para alterar la moral colectiva. En la política real, basta una mayoría parlamentaria. ¿No es ese uno de los grandes vicios de la política peruana actual? Reformas interpretadas según conveniencia y discursos que cambian de tono según el partido. A puertas de las Elecciones Generales 2026, el escepticismo ciudadano se parece demasiado al del burro Benjamín (Edgar Linares) quien, curtido por sus años, no cree que un nuevo gobierno baste para cambiar la realidad.

Así vemos como la cerda Cleopatra (Valeria Arévalo) asciende al poder mediante artimañas y moldea la ley a su antojo, escudándose en un falso discurso maternalista. Utiliza el miedo para silenciar a quien se atreva a contradecirla. Aunque instaura la llamada República Animal, no hay ciudadanía real ni ejercicio democrático.

'La república animal', escrita y dirigda por Marvelat. / Crédito: Renzo Olaya

'La república animal', escrita y dirigda por Marvelat. / Crédito: Renzo Olaya

PUEDES VER: Carlos Orozco lanza feroz crítica a Bruno Ascenzo tras estreno de ‘Locos de amor 4’: 'El cine peruano necesita liberarse de ti'

lr.pe

Al igual que la obra original, ‘La república animal’ presenta un arquetipo muy presente: los cerdos representan la élite política que, con una pizca de poder, acomoda todo a su favor. La gata Lola encarna al sector que prefiere la neutralidad antes que alterar su bienestar, y los perros funcionan como guardianes del régimen. El caballo Sansón (Luis Cárdenas Natteri) simboliza al ciudadano que cree en “ponerse la camiseta”, incluso cuando el sistema lo exprime hasta el colapso.

Tal vez por ello, la muerte del personaje de Natteri causa tanta conmoción. Todos hemos creído alguna vez en un mundo mejor; todos hemos creído en una causa; todos hemos creído, alguna vez, que con unas horas más de trabajo cambiaremos el mundo, hasta que chocamos con la realidad. Sansón no choca contra una pared: el caballo cae exhausto y es retirado en un camión que, según Bocazas, no lo lleva al matadero, sino al veterinario. La versión oficial resulta ser una mentira (como en la realidad). El animal lucha por derribar la puerta y librarse de ese cruel destino; lucha, por fin, para poder jubilarse y gozar sus últimos años junto a sus amigos, pero ha entregado toda su energía a una causa que lo trata como algo desechable.

La escena final, donde los cerdos adoptan costumbres humanas, nos muestra que el poder no solo oprime, también transforma. La rebelión, que prometía dignidad, copió cada uno de los actos que alguna vez condenó. La revolución no fracasa por falta de ideales, sino por la debilidad de la ética de las manos que lo administran. 'La República Animal' no es una obra sobre animales, es un recordatorio o advertencia, según se mire, sobre lo fácil que es convertirse en aquello que juramos combatir.

Notas relacionadas
Ricardo Bedoya: “El cine peruano siempre se está reescribiendo”

Ricardo Bedoya: “El cine peruano siempre se está reescribiendo”

LEER MÁS
Perú continúa en carrera a los Premios Platino

Perú continúa en carrera a los Premios Platino

LEER MÁS
Paolo Tizón: "Más allá de la ley de cine, hay un ataque sistemático a la cultura"

Paolo Tizón: "Más allá de la ley de cine, hay un ataque sistemático a la cultura"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermano de Lizeth Marzano denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento de Adrián Villar tras muerte de la deportista

Hermano de Lizeth Marzano denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento de Adrián Villar tras muerte de la deportista

LEER MÁS
Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Venezuela evalúa "medidas de gracia" a excluidos de Ley de Amnistía mientras se exige liberación de todos los presos políticos

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Espectáculos

De cantar por comida a llenar escenarios: ‘La muñequita Mary Paz’ y su camino de superación imitando a la legendaria ‘Muñequita Sally’

Valentino reaparece tras comunicado de Gino Assereto por broma sobre supuesto romance: "Soy la negada del Perú"

Hermano de Lizeth Marzano denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento de Adrián Villar tras muerte de la deportista

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

Hernando de Soto: perfil y experiencia del próximo primer ministro

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025