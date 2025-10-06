HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Familiares de rehenes israelíes en manos de Hamás piden el Premio Nobel de la Paz para Donald Trump

El ganador del Premio Nobel de la Paz se conocerá el 10 de octubre. Aunque muchos postulan a Donald Trump, varios expertos consideran que sus posibilidades de obtenerlo son muy bajas.

Donald Trump quiere ganar el mismo premio que obtuvo Barack Obama en 2009.
Donald Trump quiere ganar el mismo premio que obtuvo Barack Obama en 2009. | Foto: AFP

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los israelíes cautivos en manos de Hamás, solicitó que se otorgue el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump por su 'determinación para instaurar la paz' en la región.

En una carta enviada al Comité Nobel noruego, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos afirmó que el presidente de Estados Unidos merece este reconocimiento por haber hecho posible lo que muchos consideraban imposible.

Familiares agradecidos con Donald Trump

"Les exhortamos vivamente atribuir el premio Nobel de la paz al presidente Donald Trump, pues juró no descansar ni dejar de actuar hasta que el último rehén haya regresado a casa", señaló el Foro en su comunicado.

Este llamado se produce en momentos en que Israel y Hamás empezaron negociaciones indirectas en Egipto, basadas en un "plan de paz" del presidente Donald Trump destinado a liberar a los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.

Donald Trump declaró públicamente que deseaba recibir el premio Nobel de la paz, aunque muchos expertos consideran que sus posibilidades son sumamente reducidas.

Actualmente, el presidente de Estados Unidos presume haber resuelto seis o siete conflictos en los últimos meses, cifra que varios expertos han considerado demasiado exagerada.

Cabe recordar que el ganador del Premio Nobel de la Paz será anunciado el próximo viernes 10 de octubre. Este galardón ya fue otorgado anteriormente a un presidente estadounidense: Barack Obama, quien lo recibió en 2009.

