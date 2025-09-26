HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Claudia Sheinbaum propone a China una 'mesa de trabajo' tras proyecto para aumentar aranceles hasta 50%

México está analizando una iniciativa que elevaría los aranceles a los países con los que no tiene un acuerdo comercial, medida que China ha calificado como una forma de coerción.

Claudia Sheinbaum negó que haya tensiones entre México y China.
Claudia Sheinbaum negó que haya tensiones entre México y China. | Foto: AFP

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, propuso a China la creación de una "mesa de trabajo" sobre su proyecto de aumentar aranceles a los países con los que no tiene un acuerdo comercial.

"Estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar y ya se presentó la oferta a la embajada china, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

PUEDES VER: Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum en México: estos fueron los temas que tocaron

lr.pe

Iniciativa busca fortalecer la producción nacional

Actualmente, el Congreso bicameral de México se encuentra analizando un proyecto de ley que busca elevar las tasas de importación hasta un 50%, con el argumento de fortalecer la producción nacional.

De acuerdo a la presidente, las importaciones de México han aumentado 183% en los últimos cuatro años y el objetivo es incrementar el saldo positivo de la balanza comercial del país, actualmente mínimo.

"Nos interesa tener mesas de trabajo en donde ellos entiendan la situación que se esta viviendo", agregó la mandataria azteca, quien descartó que haya tensiones entre México y China.

Tras conocer la iniciativa de México, China calificó la medida como una forma de coerción y anunció una investigación sobre lo que considera medidas restrictivas que perjudican gravemente los intereses comerciales de sus empresas.

PUEDES VER: Trump aplaza imposición de nuevos aranceles a México tras conversación con Sheinbaum: ''Se mantendrá cooperación en la frontera''

lr.pe

Proyecto respondería a presiones de Estados Unidos

El proyecto de incrementar los aranceles se conoció en medio de las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que sus socios comerciales eleven los aranceles a China.

El gigante asiático es el mayor exportador a México sin acuerdo comercial y ha ganado terreno sobre todo en el sector automotriz, cuyas ventas crecieron casi 10% en 2024.

Los vehículos ligeros pagarían un arancel de 50%, frente al rango de entre 15% y 20% actual.

Cabe resaltar que el proyecto también prevé aumentar los gravámenes para Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, que tampoco tienen acuerdo comercial con México.

